Киевский педофил, которого суд выпустил из-под стражи, объявился в львовской школе: видео
Муж переоделся в женскую одежду. Фото: МВД
В Киевской городской прокуратуре объяснили, как дважды судимый извращенец, которого задержали в столице в сентябре этого года после нападения на девочку в школе на столичном Лесном массиве, оказался на свободе.
Его по ориентировке полиции задержали нацгвардейцы 21 декабря во Львове на улице Кульпарковской, 95. Дело в том, что несколько дней назад, а именно 14 декабря до львовских правоохранителей обратилась мать урока туалет, когда там находилась ее дочь.
Отброс представился врачом и под предлогом медосмотра заставил ребенка раздеться. Как сообщают львовские СМИ, школьницы долго не было, поэтому учительница решила проверить, ребенок. Она и заметила мужчину. Тот испугался, оттолкнул женщину и скрылся.
Мужчину задержали гвардейцы. Фото: Нацгвардия
Извращенец, чтобы пробраться в школу, переоделся в женскую одежду. Аналогичный случай произошел 20 декабря, в другой львовской школе. На розыск извращенца привлекли всех местных силовиков.
Как оказалось, 50-летний педофил, пойманный во Львове, хорошо известен киевским правоохранителям. В сентябре этого года оперативники столичного главка и Деснянского управления полиции задержали его на Центральном железнодорожном вокзале, когда тот пытался скрыться со столицы на поезде.
К этому он напал на девочку в школе на Лесном массиве. Во время перерыва восьмилетний ребенок зашел в уборную. Когда школьница выходила из кабинки, дорогу ей преградил незнакомец. Он приказал девочке раздеться. Испуганная девочка выполнила требования мужчины. Извращенца пытались задержать ученики старших классов, но поэтому удалось скрыться. Благодаря записям из камер видеонаблюдения правоохранители менее чем за сутки установили личность нападающего.
Столичные оперативники задержали подозреваемого на Центральном железнодорожном вокзале
Им оказался дважды судим за аналогичные преступления Дмитрий Б., 1971 года рождения. Последний раз мужчина был приговорен Голосеевским райсудом в декабре 2019 года к 12 годам заключения, но 10 сентября текущего года его уволили на основании так называемого «закона Савченко». Напомним, что речь идет об изменениях в Уголовный кодекс, которые действовали с 2015 по 2017 год. Согласно им, один день пребывания в СИЗО засчитывался за два дня лишения свободы при исчислении судом срока наказания.
10 сентября этого года педофил освободился из колонии и сразу отправился на «охоту». 15 сентября он проник в одну из школ на Лесном массиве и притаился в девичьем туалете…
< /p>Скриншот с видео камеры наблюдения
После задержания мужчины столичными оперативниками суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения 181 тысячи гривен залога. Как рассказала глава Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, проведя около месяца в следственном изоляторе, подозреваемого уволили, поскольку мать внесла за него деньги.
После этого он выехал в Харьков и перестал являться к следователю, обосновывая это необходимостью ухода за тяжелобольной матерью. Потом, по словам Надежды Максимец, мужчина вообще выключил телефон, начал скрываться от следствия, поэтому сразу был объявлен в розыск.
Видео с камеры наблюдения в львовской школе
«Выяснилось, что за матерью он не ухаживал вовсе, а наоборот — украл все ее сбережения. Больная женщина вскоре скончалась. Столичные оперативники надеялись, что подозреваемый появится на ее похоронах, однако он не пришел. Подозреваемый выехал из Харькова и, как теперь знаем, продолжил орудовать во Львове», — рассказала Надежда Максимец. своего «клиента». Он сообщил об этом коллег во Львове, что помогло сразу идентифицировать подонки.
Сегодня, 23 декабря, Галицкий райсуд взял педофила под стражу на два месяца без права внесения залога. За развратные действия в отношении малолетних детей мужчине грозит от пяти до восьми лет заключения.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»