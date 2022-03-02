Киевский онкоцентр оказывает помощь больным (актуальные телефоны)
Киевский городской онкологический центр готов для оказания профессиональной специализированной помощи нуждающимся киевлянам.
Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург обратилась к онкобольным киевлянам и всем, кто может передать им информацию, с просьбой записать номера телефонов, по которым специалисты онкоцентра готовы отвечать круглосуточно.
«Круглосуточный телефон для обращений онкобольных: 060 . Еще один телефон — 044-365-04-27– он доступен с 10:00 до 13:00», — отметила Валентина Гинзбург.
По ее словам, эти номера предназначены для консультаций пациентов и организации специального лечение больных.
Для организации онкологической помощи в Киеве на базе онкоцентра по состоянию на 2 марта 2022 развернуто 15 хирургических коек для уже прооперированных больных, 20 химиотерапевтических (из 5 для детей), 5 больных), 20 коек паллиативной помощи онкологическим пациентам.
«Также развернутое и готовое для работы приемно-сортировочное отделение для выполнения ургентных оперативных вмешательств, предоставление амбулаторной хирургической помощи и хирургических манипуляций. По состоянию на сегодняшний день, проработаны клинические маршруты онкологических больных для оказания специализированной помощи», — заверила Валентина Гинзбург.
Также она сообщила, что проблем с питанием, водоснабжением и жизнеобеспечением в Киевском городском онкологическом центре. Ротация персонала и его работа в условиях физической защиты налажена.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»