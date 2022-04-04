Киевский метрополитен ежедневно перевозит 15,5 тысяч пассажиров
05.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Зеленая ветвь функционирует полностью. Фото: КП «Киевский метрополитен»
Над обеспечением всех функций— перевозки, круглосуточного проживания людей, водоснабжения, электроснабжения, работы гермозатворов, уборки, и всего остального трудятся 3000 работников.
Метрополитен продолжает работать как укрытие население столицы, а также как транспорт.
«Сегодня мы открыли сообщение через Южный мост. Таким образом, зеленая ветвь функционирует полностью. На красном поезде едут теперь в „Театральную“ и работает пересадка на „Золотые ворота“. Город оживает, но должны оставаться бдительными»,— рассказал начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.