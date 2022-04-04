Киевский метрополитен ежедневно перевозит 15,5 тысяч пассажиров

magictr | 05.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевский метрополитен ежедневно5&& ;тысяч пассажиров

Зеленая ветвь функционирует полностью. Фото: КП «Киевский метрополитен»

Над обеспечением всех функций— перевозки, круглосуточного проживания людей, водоснабжения, электроснабжения, работы гермозатворов, уборки, и всего остального трудятся 3000 работников.

Метрополитен продолжает работать как укрытие население столицы, а также как транспорт.

«Сегодня мы открыли сообщение через Южный мост. Таким образом, зеленая ветвь функционирует полностью. На красном поезде едут теперь в „Театральную“ и работает пересадка на „Золотые ворота“. Город оживает, но должны оставаться бдительными»,— рассказал начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

Киевский метрополитен ежедневно перевозит 15,5&& ></p> <p>Начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский и представитель полиции. Фото со страницы Виктора Брагинского</p> <p>По его словам, последние недели заметно перераспределение количества укрываемых людей. В настоящее время в качестве бомбоубежища ежедневно станции используют около 4 тысяч человек, в режиме перевозок — 15,5 тысяч. Часть людей, особенно женщин с детьми, уехали за границы столицы. Часть приходят ночевать, как в безопасное место, а днем ​​наведываются в собственное жилье.</p> <p>«В то же время мы не можем закрыть какую-то станцию, или выключить где-то свет, или воду, а продолжаем предоставлять необходимую инфраструктуру в должном объеме, — отметил Виктор Брагинский. — Хочу добавить, что подземка не является профильной структурой для обеспечения питания, вещей или проведения мероприятий».</p> <p>Помимо своих непосредственных обязанностей работники метрополитена имеют много дополнительной нагрузки. Часть из них вместе с семьями вынуждена жить на станциях, часть ехать по три часа до работы под обстрелами и воздушными сиренами.</p> <p>«Коллектив истощен, мы не железные, но день за днем ​​продолжаем делать все, что в наших силах. Мы сотрудничаем с волонтерскими организациями и стараемся обустроить комфортные условия для людей»,— отметил Виктор Брагинский.</p> <p>С детьми работают аниматоры, для взрослых есть психологи. Также есть возможность просмотра фильмов, приезжают выступить артисты и небольшие коллективы.</p> <p>По словам начальника КП, есть и неприятные случаи. Так санузлы на некоторых станциях были забиты остатками пищи. Также оказалось, что некоторые люди не умеют элементарно убрать после себя и думают, что находятся не в укрытии, а в отеле. «Мы все сейчас как одна семья, а место, где покрываемся — наш дом , поэтому призываю такие простые вещи организовывать, как дома. Уверен, что взаимное уважение, поддержка и понимание — сейчас самые главные для каждого из нас!», — подчеркнул Виктор Брагинский. , кто находится на станциях метро.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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