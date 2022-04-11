Киевский коллекционер получил престижную европейскую премию в области фантастики
Основатель Музея фантастики и космонавтики Юрий Шевела. Фото: irinka.irinkovna
Букинист, обладатель ценнейшей коллекции книг в жанре фантастики на постсоветском пространстве, исследователь Юрий Шевела стал лауреатом премии Eurocon 2022 как лучший промоутер фантастики.
Юрий Шевела начал читать в 4 года, а в 12 лет уже навсегда «заболел» фантастикой и космонавтикой и всю свою жизнь посвятил книгам. Он собрал огромную библиотеку и коллекцию экспонатов, стал одним из лучших библиографов фантастики на постсоветском пространстве. Но при этом всегда стремился к тому, чтобы его увлечение приносило людям пользу, а не было банальным мертвым грузом, пылящимся на полках. Он долго и целенаправленно шел к своей цели — созданию Музея фантастики и космонавтики.
В этом году труд его жизни отметили и премией Европейского общества научной фантастики, где Юрий Шевела был признан лучшим промоутером.
«Незадолго до войны, мы с Юрием организовывали выставку произведений Михаила Булгакова в Ирпене, это тоже одна из крупнейших тематических книжных коллекций в мире. К сожалению, Центральная библиотека города, где была выставка, сильно пострадала во время боев и судьба коллекции пока неизвестна. А не так давно в квартиру Юрия в Киеве попал снаряд», — рассказал директор издательства «Саммит-Книга» Иван Степурин.
«Впервые получил литературное отличие. Благодарен European Science Fiction Society за то, что откликнулись на украинский призыв и отменили любое участие россиян, — отметил Павел Деревянко.— Учитывая беззубость других литорганизаций, я готовился к отказу от награды в знак протеста, но благодаря твердой позиции Еврокона принимаю The CHRYSALIS AWARD с радостью, ведь моя трилогия посвящена защитникам и защитникам Украины. >
Павел Деревянко на презентации книг. Фото: Люда Дмитрук
Павел Деревянко является автором трилогии «Летопись Серого Ордена». 2019 года в издательстве «Дом Химер» вышел его дебютный роман «Аркан волков» в жанре темного фэнтези с элементами стимпанка и альтернативной истории, который стал бестселлером издательства. Почти двести лет здесь правят выборные гетманы и двухпалатный парламент, Красный и Черный советы, сосуществуют католическая и православная церкви, язык перешел на latynku, в небе плывут цепелины, а среди людей живут ведьмы. На защите Украинского Гетманата стоят войска Сечеве, Тайная Стража и причудливые рыцари Серого Ордена, обладающие потусторонними силами…
В 2020 году вышло продолжение «Тенета войны». На осень 2022 года предварительно запланирована третья и заключительная часть Летописи Серого Ордена.
В прошлом году премию Eurocon получили три украинца — Игорь Баранько (лучший художник), Сергей Легеза (лучший переводчик) и Влад Сорд (лучший дебют). /p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»