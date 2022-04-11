Киевский коллекционер получил престижную европейскую премию в области фантастики

magictr | 11.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Киевский коллекционер получил престижную& ;отрасли фантастики

Основатель Музея фантастики и космонавтики Юрий Шевела. Фото: irinka.irinkovna

Букинист, обладатель ценнейшей коллекции книг в жанре фантастики на постсоветском пространстве, исследователь Юрий Шевела стал лауреатом премии Eurocon 2022 как лучший промоутер фантастики.

Юрий Шевела начал читать в 4 года, а в 12 лет уже навсегда «заболел» фантастикой и космонавтикой и всю свою жизнь посвятил книгам. Он собрал огромную библиотеку и коллекцию экспонатов, стал одним из лучших библиографов фантастики на постсоветском пространстве. Но при этом всегда стремился к тому, чтобы его увлечение приносило людям пользу, а не было банальным мертвым грузом, пылящимся на полках. Он долго и целенаправленно шел к своей цели — созданию Музея фантастики и космонавтики.

В этом году труд его жизни отметили и премией Европейского общества научной фантастики, где Юрий Шевела был признан лучшим промоутером.

«Незадолго до войны, мы с Юрием организовывали выставку произведений Михаила Булгакова в Ирпене, это тоже одна из крупнейших тематических книжных коллекций в мире. К сожалению, Центральная библиотека города, где была выставка, сильно пострадала во время боев и судьба коллекции пока неизвестна. А не так давно в квартиру Юрия в Киеве попал снаряд», — рассказал директор издательства «Саммит-Книга» Иван Степурин.