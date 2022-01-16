Киевский капитан привел парусную яхту к Антарктиде
Украинский капитан Геннадий Стариков на станции «Академик Вернадский»
Вымпел Киевского городского крейсерского яхт-клуба появился на станции «Академик Вернадский».
В Антарктиду флаг привез < strong>украинский капитан Геннадий Стариков на парусной яхте Mon Coeur компании Паганель. Геннадий Стариков является командором Киевского крейсерского яхт-клуба, он стал первым украинским капитаном, который привел парусное судно на станцию. Об этом сообщила журналистка и участница КМКК Леся Ганжа.
«До этого Gennadii Starikov ходил под парусами от Полинезии до Гренландии и от Гренландии до Огненной Земли. Участвовал в кругосветном походе яхты «Купава» — кто не в курсе, это яхта, построенная в нашем клубе капитаном Юрием Бондарем, кругосветка 2010-2012 годов… буду гордиться!»,<<>> img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/01/kiyivskij-kapitan-priviv-vitrilnu-jahtu-donbspantarktidi-85acff1.jpg» alt=»Киевский капитан привел парусную яхту к »
Вымпел КМКК на станции Академик Вернадский
Она пообщалась с капитаном через соцсети, интересовалась, как прошли пролив Дрейка, славящийся ветрами. Высокие широты (территории за полярными кругами) называют «ревучими 40-ми» и «штормовыми 50-ми» через ветры.
Двухмачтовая яхта Mon Coeur. Фото из архива компании «Паганель»