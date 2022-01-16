Киевский капитан привел парусную яхту к Антарктиде

magictr | 16.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевский капитан привел парусную яхту к&n Антарктиды

Украинский капитан Геннадий Стариков на станции «Академик Вернадский»

Вымпел Киевского городского крейсерского яхт-клуба появился на станции «Академик Вернадский».

В Антарктиду флаг привез < strong>украинский капитан Геннадий Стариков на парусной яхте Mon Coeur компании Паганель. Геннадий Стариков является командором Киевского крейсерского яхт-клуба, он стал первым украинским капитаном, который привел парусное судно на станцию. Об этом сообщила журналистка и участница КМКК Леся Ганжа.

«До этого Gennadii Starikov ходил под парусами от Полинезии до Гренландии и от Гренландии до Огненной Земли. Участвовал в кругосветном походе яхты «Купава» — кто не в курсе, это яхта, построенная в нашем клубе капитаном Юрием Бондарем, кругосветка 2010-2012 годов… буду гордиться!»,<<>> img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/01/kiyivskij-kapitan-priviv-vitrilnu-jahtu-donbspantarktidi-85acff1.jpg» alt=»Киевский капитан привел парусную яхту к&nbsp»

Вымпел КМКК на станции Академик Вернадский

Она пообщалась с капитаном через соцсети, интересовалась, как прошли пролив Дрейка, славящийся ветрами. Высокие широты (территории за полярными кругами) называют «ревучими 40-ми» и «штормовыми 50-ми» через ветры.

Киевский капитан привел парусную яхту в Антарктиды

Двухмачтовая яхта Mon Coeur. Фото из архива компании «Паганель»

Киевский капитан привел парусную яхту к&nbsp ></p> <p>Двухмачтовая яхта Mon Coeur. Фото из архива компании «Паганель»</p> <p>«На вопрос, дувший в Дрейке, он только ответил „Дрейк был к нам милосердным“. А на рассказе о том, что в нас сильный ветер и контейнеры с мусором летают, только рассмеялся и прислал фото ведра. Это картинка, иллюстрирующая силу ветра в высоких широтах. Ведро было на палубе подвязано к лееру (ограждению). На вопрос, что это с Геном, ответил: «Самобилось ветром»», — рассказывает Леся Ганнжа. kiyivskij-kapitan-priviv-vitrilnu-jahtu-donbspantarktidi-aaf06cb.jpg» alt=»Киевский капитан привел парусную яхту к Антарктидам» /></p> <p>Последствия ветра в высоких широтах</p> <p>Киевский город в Украине общественной некоммерческой спортивной организацией, культивирующей парусный спорт. Клуб насчитывает 187 членов и кандидатов в члены яхт-клуба, в детской секции постоянно занимается 120 детей, а вместе с членами семей и членами экипажей община клуба насчитывает более 1000 человек. Здесь воспитаны многочисленные мастера спорта и чемпионы Украины, Европы и мира по олимпийскому и крейсерско-перегонному парусному спорту.</p> <p>Киевляне летом имеют возможность любоваться зрелищными гонками, которые устраивает клуб на Днепре. strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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