Киевский IT-специалист рассказал о важности проверки документов на блокпостах
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Ранее парень работал с сайтами, а теперь с оружием в территориальной обороне.
Раньше парень работал с сайтами а теперь с оружием. «Айтишник» — так называют теперь его собратьями. Вместе с ними боец стоит на позиции, говорит, что скоро должно закончиться его изменение и он передает пост. Его историю рассказали в КМВГА.
Говорит, что для граждан важно соблюдать определенные правила на блокпостах. А ДРГ себя точно разоблачат.
В Киеве и области действует комендантский час. Ее срок постоянно обновляется на сайте власти. Людям важно не ездить в такое время.
По словам бойца: «Любая машина, любой человек, который идет или двигается в комендантский час — по определению воспринимается как ДРГ. Но есть определенные признаки, по которым понятно, что там это ВСУ или это Нацгвардия, это СБУ. Но, если человек не знает там определенных ключевых моментов, тогда опять же, мы более подозрительно к этому относимся».
Проверять помогает служба полиции, потому что у них есть право на осмотр, обыск и задержание лиц. /p>
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»