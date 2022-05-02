Киевский городской центр реабилитации детей с инвалидностью возобновил работу: список услуг
Заведение снова работает и предоставляет услуги реабилитации в полном объеме. Фото: Борис Корпусенко
Заведение снова работает и предоставляет услуги реабилитации в полном объеме. Но в новых условиях, которых требует военное положение.
Центр будет предоставлять полный спектр услуг реабилитации для детей всех нозологий, в том числе и в дистанционной форме.
«Кроме того, обновлены правила поведения во время пребывания в центре, например, во время воздушной тревоги. С новыми правилами ознакомлены и работники центра, и официальные представители детей. В случае невыполнения или нарушения правил официальным представителем ребенка заведение оставляет за собой право отчислить ребенка и прекратить предоставление услуг. Согласно обновленным правилам поведения, ответственность за жизнь, безопасность детей несут исключительно официальные представители детей»,— отметила замглавы КГГА Марина Хонда.
Она добавила , что в центре имеется элементарное простое укрытие на случай воздушной тревоги в виде подвала, которое оснащено вентиляционной системой, системой подачи воды, доступом к чистой питьевой воде, санитарными зонами, двумя эвакуационными выходами на улицу
- реабилитационные услуги для детей с инвалидностью и высоким риском ее приобрести в формате офлайн непосредственно в центре с обеспечением транспортных услуг от места проживания в центр и в обратном направлении при наличии показов; V уровнями двигательных нарушений мультидисциплинарными мобильными реабилитационными командами непосредственно по месту проживания детей; дистанционная форма работы специалистов, задействованных в предоставлении услуг в режиме онлайн на платформе zoom (допрофессиональное обучение IT технологиям, видеомонтаж, финансовая грамотность);
- дистанционная форма предоставления реабилитационных услуг мультидисциплинарной командой, которая находится в эвакуации в групповом поселении с 24 марта 2022 года в Кельстарбах Германия (земля Хессен). Это дети со сложными комбинированными нарушениями — воспитанники центра.
Напомним, в Киеве вернулся в нормальный режим работы гериатрический пансионат.
Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»