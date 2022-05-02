Киевский городской центр реабилитации детей с инвалидностью возобновил работу: список услуг

magictr | 02.05.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевский городской центр реабилитации детей с инвалидностью возобновил работу: перечень услуг

Заведение снова работает и предоставляет услуги реабилитации в полном объеме. Фото: Борис Корпусенко

Заведение снова работает и предоставляет услуги реабилитации в полном объеме. Но в новых условиях, которых требует военное положение.

Центр будет предоставлять полный спектр услуг реабилитации для детей всех нозологий, в том числе и в дистанционной форме.

«Кроме того, обновлены правила поведения во время пребывания в центре, например, во время воздушной тревоги. С новыми правилами ознакомлены и работники центра, и официальные представители детей. В случае невыполнения или нарушения правил официальным представителем ребенка заведение оставляет за собой право отчислить ребенка и прекратить предоставление услуг. Согласно обновленным правилам поведения, ответственность за жизнь, безопасность детей несут исключительно официальные представители детей»,— отметила замглавы КГГА Марина Хонда.

Она добавила , что в центре имеется элементарное простое укрытие на случай воздушной тревоги в виде подвала, которое оснащено вентиляционной системой, системой подачи воды, доступом к чистой питьевой воде, санитарными зонами, двумя эвакуационными выходами на улицу Центр возобновляет работу по следующим направлениям:

  • реабилитационные услуги для детей с инвалидностью и высоким риском ее приобрести в формате офлайн непосредственно в центре с обеспечением транспортных услуг от места проживания в центр и в обратном направлении при наличии показов; V уровнями двигательных нарушений мультидисциплинарными мобильными реабилитационными командами непосредственно по месту проживания детей; дистанционная форма работы специалистов, задействованных в предоставлении услуг в режиме онлайн на платформе zoom (допрофессиональное обучение IT технологиям, видеомонтаж, финансовая грамотность);
  • дистанционная форма предоставления реабилитационных услуг мультидисциплинарной командой, которая находится в эвакуации в групповом поселении с 24 марта 2022 года в Кельстарбах Германия (земля Хессен). Это дети со сложными комбинированными нарушениями — воспитанники центра.

Напомним, в Киеве вернулся в нормальный режим работы гериатрический пансионат.

Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»

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