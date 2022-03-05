Киевский городской центр крови объявил перерыв приема доноров
Киевский городской центр крови. Фото: из открытых источников
6-8 марта в Киевском городском центре крови доноров не будут принимать. Полностью забор крови возобновится 9 марта.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения.
Директор Департамента Валентина Гинзбург пояснила, что такое решение принято для того , чтобы дать донорам отдохнуть, восстановить силы, а сотрудникам Центра обследовать и переделать уже набранную кровь. «Не останавливаюсь благодарить жителей столицы, которые приходят сдавать кровь. Для всех — вы настоящие герои, а для тех, кого спасает ваша кровь, — ангелы охранники», — отметила она. Директор Департамента напомнила, что донорскую кровь сейчас принимают на правом и левом берегу в подразделении по адресам:
- ул. Максима Берлинского, 12 (8:00—16:00)— заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты (правобережная часть города);
- ул. Петра Запорожца, 26 (8:00 — 16:00) — заготовка донорской крови (левобережная часть города).
Информацию и справки можно получить по телефонам: 093 199 34 16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»