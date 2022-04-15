Киевский городской центр крови два дня не будет принимать доноров
15.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Специалисты центра будут перерабатывать ранее заготовленную кровь. Фото: КГГА
Перерыв в работе позволит донорам восстановить силы, а специалистам центра переработать ранее заготовленную кровь.
16 и 17 апреля Киевский городской центр крови не будет работать на прием доноров.
Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург рассказала, что за период с 24 февраля до 15 апреля Центр крови принял более 4500 долларов, что позволило получить , плазмы и других компонентов крови.
Адреса приема доноров на правом и левом берегах:
- ул. Максима Берлинского, 12 (08:00–16:00)— заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты (правобережная часть города);
- ул. Петра Запорожца, 26 (08:00 — 16:00) — заготовка донорской крови (левобережная часть города).
Любые справки можно получить по телефонам: 093-199-34-16 ; 044-453-73-55; 044-468-27-80.
Напомним, в Киеве врачи принимают пациентов независимо от наличия деклараций: адреса.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»