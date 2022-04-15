Киевский городской центр крови два дня не будет принимать доноров

magictr | 15.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевский городской центр крови два дня не будет принимать доноров

Специалисты центра будут перерабатывать ранее заготовленную кровь. Фото: КГГА

Перерыв в работе позволит донорам восстановить силы, а специалистам центра переработать ранее заготовленную кровь.

16 и 17 апреля Киевский городской центр крови не будет работать на прием доноров.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург рассказала, что за период с 24 февраля до 15 апреля Центр крови принял более 4500 долларов, что позволило получить , плазмы и других компонентов крови.

Адреса приема доноров на правом и левом берегах:

  • ул. Максима Берлинского, 12 (08:00–16:00)— заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты (правобережная часть города);
  • ул. Петра Запорожца, 26 (08:00 — 16:00) — заготовка донорской крови (левобережная часть города).

Любые справки можно получить по телефонам: 093-199-34-16 ; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

Напомним, в Киеве врачи принимают пациентов независимо от наличия деклараций: адреса.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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