Киевский «Центр крови» ждет доноров на правом и левом берегу
Киевляне массово приходят сдавать кровь КНП «Киевский городской центр крови» приглашает киевлян сдать кровь. Объяснять для чего нужные запасы во время войны нет нужды.
Медики отмечают, что киевляне чрезвычайно активны в донорстве. Так только за сегодня, 14 марта, было более 100 обращений от доноров.
«Давайте не занижать показатели. Нужны все группы крови и все резусы»,— призывают в центре.
Всю рабочую неделю с 8-00 до 16-00 вы можете прийти или приехать и сдать кровь по адресам:
- ул. М. Берлинского, 12 (правый берег)
- и ул. П. Запорожца, 26 (левый берег).
Кстати, в первые дни войны в Центре были огромные очереди желающих сдать кровь и были сформированы надежные запасы. И медики даже просили киевлян «составить планы» на донацию, потому что известно, что обязательный интервал между донациями – 60 суток. Исходя из этого, жителей столицы просили распределяться на разные дни, чтобы не было рисков недостатка донорской крови в будущем.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»