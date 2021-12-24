Киевский Центр коммунального сервиса меняет график работы до 10 января
График работы меняется до 10 января. Фото: ЦКС
Коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» обнародовал график работы специалистов в период новогодних праздников.
Обслуживание потребителей специалистами сервисных центров ЦКС, в частности, прием обращений через Facebook, Skype, дополнительные телефоны, а также личный прием будут проходить по графику: 3086605.jpg» alt=»Киевский Центр коммунального сервиса меняет график работы до 10 января» />
24 декабря—— с 08:30 до 15:15;
25-27 декабрь выходные дни;
28-30 декабря — с 08:30 до 17:30;
31 декабря — с 8:30 до 15:15;
1-3 января — выходные дни;< br />4, 5 января—— с 8:30 до 17:30;
6 января—— с 8:30 до 16.30;
7, 8, 9 января— выходные дни.
< p>С 10 января сервисные центры будут работать в обычном режиме.
Прием показаний счетчиков воды и отопления по бесплатной телефонной линии 0800404407 в будет проходить по графику: 28-31 декабря и 4-6 декабря — с 9:00 до 17:00; 27 декабря, 1-3 и 7-9 января – выходные дни. /p>
Специалисты Сall-центра 044-247-40-40 будут давать консультации в обычном режиме с 08:00 до 20:00.
Во время новогодне-рождественских праздников изменят свой график работы и киевские .
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»