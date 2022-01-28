Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение дела Порошенко
Петр Порошенко под Печерским райсудом 17 января. Фото: Борис Корпусенко
Речь идет о жалобе на меру пресечения, которую суд избрал Петру Алексеевичу на прошлой неделе.
Сегодня, 28 января, Киевский апелляционный суд должен рассматривать обжалование на меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Однако судья перенес рассмотрение дела. Причиной стало то, что будто бы суд не получил материалы уголовного производства от Печерского райсуда, который избирал меру пресечения.
Следующее заседание суда по делу Порошенко перенесли на 11:00, 11 февраля.
На прошлой неделе, 19 января, Печерский районный суд столицы избрал экспрезиденту меру пресечения — личное обязательство. Но обе стороны — и обвинения, и защита — подали на апелляцию.
Следствие настаивает на том, что Порошенко в 2014 году якобы вступил в сговор с Виктором Медведчуком, чтобы организовать поставки угля из неподконтрольных Украине районов Донбасса. Ему инкриминируют государственную измену и финансирование терроризма.
Защита пятого Президента считает обвинение преследованием оппозиции и политически мотивированным, а сам Петр Алексеевич еще обвиняет власть в том, что она расправляется с ней повестке дня должен быть только один вопрос — отпор российскому оккупанту.
17 января, Петр Порошенко вернулся в Украину после зарубежного турне. В аэропорту «Жуляны» его встретили тысячи украинцев, приехавших поддержать бывшего главу государства, которого хотели арестовать сразу после прилета в Украину. После аэропорта экспрезидент сразу поехал на заседание суда, которое длилось до ночи, но суть так и не смог вынести решение. 19 января суд буквально за несколько минут объявил решение, на улице бывшего главу государства ждали несколько сотен сторонников. Кстати, тогда между митингующими и полицией произошли столкновения.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»