Киевские улицы убирают от снега 345 спецмашин

magictr | 10.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевские улицы убирают от снега 345&n спецмашин

После снегопадов в столице ожидается резкое снижение температуры. Фото: Борис Корпусенко

Дорожники продолжают очищать город от снега, которого немало подсыпала зима в минувшее воскресенье, 9 января. Основные работы выполнили ночью.

С вечера 9 января на дорогах, мостах и ​​тротуарах работает 345 единиц спецтехники Киевавтодора. Среди них 121 машина — для очистки тротуаров и велодорожек. -b39cfda.jpg» alt=»Киевские улицы убирают от снега 345 спецмашин» />

Основные работы выполнили ночью. Фото: Киевавтодор

Узкие дорожки, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, лестница расчищает 330 работников в составе 52 бригад.

Киевские улицы убирают от снега 345 спецмашин

В городе работают 52 бригады. Фото: Киевавтодор снега 345 спецмашин» />

Более 120 единиц спецтехники расчищают тротуары. Фото: Киевавтодор

После снегопадов в столице ожидается резкое снижение температуры. Ночью столбики термометров будут показывать до 15 градусов мороза. Впрочем, снегопадов на этой неделе не ожидается.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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