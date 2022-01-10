Киевские улицы убирают от снега 345 спецмашин
После снегопадов в столице ожидается резкое снижение температуры. Фото: Борис Корпусенко
Дорожники продолжают очищать город от снега, которого немало подсыпала зима в минувшее воскресенье, 9 января. Основные работы выполнили ночью.
С вечера 9 января на дорогах, мостах и тротуарах работает 345 единиц спецтехники Киевавтодора. Среди них 121 машина — для очистки тротуаров и велодорожек. -b39cfda.jpg» alt=»Киевские улицы убирают от снега 345 спецмашин» />
Основные работы выполнили ночью. Фото: Киевавтодор
Узкие дорожки, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, лестница расчищает 330 работников в составе 52 бригад.
В городе работают 52 бригады. Фото: Киевавтодор снега 345 спецмашин» />
Более 120 единиц спецтехники расчищают тротуары. Фото: Киевавтодор
После снегопадов в столице ожидается резкое снижение температуры. Ночью столбики термометров будут показывать до 15 градусов мороза. Впрочем, снегопадов на этой неделе не ожидается.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»