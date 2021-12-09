Киевские власти призывают правительство принять постановление о возмещении ущерба тепловикам
ТЭЦ № 6 г. Киев. Фото: КГГА
Столица и другие города рассчитывают, что во время сегодняшнего заседания правительство примет постановление, касающееся возмещения разницы в тарифах теплоснабжающим предприятиям.
Чтобы удержать тарифы на тепло, власти Киева этой осенью дофинансировали Киевтеплоэнерго на два миллиарда. Такие расходы существенно опустошают городскую казну, однако другого выхода, как уверяют в городе, не было. Иначе пришлось увеличивать тарифы в несколько раз.
Однако раньше был подписан меморандум, что городам Украины возместят разницу в тарифах из госбюджета. Сегодня Кабмин рассмотрит механизм, который будет определять объемы задолженностей государства перед теплоснабжающими предприятиями.
Как отметил заместитель председателя КГГАПетр Пантелеев, такая задолженность возникла в связи с несоответствием между фактической стоимостью услуг по теплоснабжению и установленными тарифами для населения и бюджетных учреждений. Определенный объем задолженности будет компенсирован коммунальным предприятиям из государственного бюджета. Представители муниципалитетов рассчитывают на принятие соответствующего постановления. Говорят, что это позволит, увеличить объемы компенсации коммунальным предприятиям, которые оказались в критических условиях из-за роста цены на газ.
В мае этого года с НАК «Нафтогаз Украины» сняли специальные обязанности поставлять газ производителям тепла по специальной, то есть регулируемой цене. И сейчас цены на газ для тепловиков стали полностью рыночными.
Изменения к методике позволят определить размер компенсации, а также будут учитываться и объем средств, направленных органами местного самоуправления на обеспечение деятельности предприятий отрасли.
«Украинские города надеются на принятие постановления как очередного антикризисного шага, учитывая ситуацию с энергетикой в которой оказалась страна. Изменения к методике позволят предприятиям теплокоммунэнерго уменьшить задолженность за газ и укрепить свои хозяйственные позиции. В то же время обновленная методика позволит НАК „Нафтогаз“ получить значительно большее финансирование для дополнительной закупки природного газа, что является важным для стабильного прохождения отопительного сезона», — объясняет Петр Пантелеев.
На сегодняшний день необходимость принятия постановления поддержали ряд городов через Ассоциацию городов Украины, возглавляемую мэром столицы Виталием Кличко.
Отметим, что местные бюджеты не смогут платить платежки за тепло бюджетной сферы — это больницы, садики, школы. По оценкам Ассоциации городов Украины, на сохранение предварительных тарифов местному самоуправлению придется потратить от 25 до 40 млрд грн. Тарифы для населения за отопление остаются неизменными: стоимость 1 Гкал тепла — 1654,41 Это стало возможным, в частности, благодаря решению Киевсовета увеличить уставный фонд коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» на 2 миллиарда гривен. Не изменятся также тарифы на горячую воду.
За последние три года, от когда КП «Киевтеплоэнерго» вернули муниципалитету, в столице уже проложили 340 км новых труб теплотрассы европейского качества. Новые трубы прокладывают с предварительной изоляцией и арматурой европейского образца. Гарантийный срок эксплуатации таких трубопроводов — 40-50 лет. Такие шаги помогают избегать аварий зимой, когда тепло критически необходимо.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»