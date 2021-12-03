Киевские таможенники обнаружили груз с психотропными веществами
Общее фото 4200 капсул, которые обнаружили таможенники. Фото: Киевская таможня
Вместо косметики в Украине пытались вывезти таблетки для похудения, содержащие опасные вещества.
На днях из Казахстана в Украину направлялись семь посылок, задекларированные как косметика и косметические принадлежности. Однако вместо этих товаров в посылках нашли 4200 капсул в банках таблеток для похудения. vantazh-iznbsppsihotropnimi-rechovinami-f41cf97.jpg» alt=»Киевские таможенники обнаружили груз с психотропными веществами» />
Одна из банков, в которой нашли запрещенные вещества. Фото: Киевская таможня
Экспертиза обнаружила в составе капсул содержание сибутрамина, отнесенного к психотропным веществам. Отметим, что оборот сибутрамина в Украине ограничен, а пересылка в международных почтовых отправлениях — запрещена.
Столичные таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по статье «пересылка запрещенных веществ».
Наем границе частенько обнаруживают запрещенные вещества. Их пытаются перевезти разными способами. Например, весной этого года в аэропорту «Борисполь» остановили пассажира, который проглотил килограмм кокаина специально, чтобы запрещенный груз не разоблачили таможенники.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»
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