Киевские спасатели ликвидируют последствия обстрелов и деблокируют двери: фото
Только сегодня спасатели отработали 9 вызовов. Фото: КАРС
Работники «Киевской службы спасения» имеют немало работы: ликвидируют последствия взрывов и обстрелов, помогают транспортировать больных и деблокируют двери.
Сегодня спасатели КАРС отработали 9 вызовов:
о 5:09 год спасатели Службы выехали на ликвидацию последствий обстрела города, в результате которого произошел пожар в жилом доме в Оболонском районе; 10:36 год — на ликвидацию пожара, общей площадью. на территории гаражного кооператива в Подольском районе города;
в 11:27 год — на ликвидацию последствий вражеского обстрела в Подольском районе; -obstriliv-tanbspdeblokujut-dveri-foto-c330b89.jpg» alt=»Киевские спасатели ликвидируют последствия обстрелов и деблокируют двери: фото» />
Сегодня спасатели КАРС отработали 9 вызовов. Фото: КАРС
Сегодня спасатели КАРС отработали 9 вызовов. Фото: КАРС
Сегодня спасатели КАРС отработали 9 вызовов. Фото: КАРС
Сегодня спасатели КАРС отработали 9 вызовов. Фото: КАРС
в 11:47¦провели деблокирование дверей по просьбе сотрудников Нацполиции в Голосеевском районе города;
о 12:21 спасатели Службы помогли в транспортировке больного человека с пятого этажа в Подольском районе; 14:59 выехали на деблокирование дверей по просьбе сотрудников Нацполиции в Соломенском районе
в 17:29 выехали на деблокировку дверей для Нацполиции в Голосеевский район.
Сегодня спасатели КАРС отработали 9 вызовов. Фото: КАРС
Сегодня спасатели КАРС отработали 9 вызовов. Фото: КАРС
Сегодня спасатели КАРС отработали 9 вызовов. Фото: КАРС
Сегодня спасатели КАРС отработали 9 вызовов. Фото: КАРС
Сегодня спасатели КАРС отработали 9 вызовов. Фото: КАРС
Сегодня спасатели КАРС отработали 9 вызовов. Фото: КАРС
Также выезжали для проведения санитарной обработки помещений с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, спасатели КАРС «Киевская служба порянка» выполнили работы по ликвидации последствий взрыва на Куреневке.>
Напомним, сегодня в столице кафиры обстреляли торговый центр Лавина.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»