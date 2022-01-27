Киевские правоохранители разоблачили 34-летнюю мать за сбыт детской порнографии
Киевские правоохранители разоблачили 34-летнюю мать за сбыт детской порнографии. Фото: из открытых источников
Женщина вместе со своим сожителем снимала интимные ролики при участии собственных детей-подростков.
К украинским правоохранителям поступила информация от австралийских коллег об этом , что неизвестные на территории Украины в сети Интернет распространяют контент с детской порнографией.
Через некоторое время правоохранители столицы выяснили, что в Кировоградской области горе-матерь зарабатывает деньги на собственных детях, заставляя их сниматься в домашних порнографических роликах. Ими оказались 14-летний мальчик и его 13-летняя сестра. Журналистам «Вечернего Киева» удалось узнать подробности в Киевской городской прокуратуре.
По словам пресссекретаря Киевской городской прокуратуры Игоря Разумея, женщина создавала запрещенный контент не сама, а со своим гражданским мужчиной.
«Основным заработком для 34-летней женщины и ее 35-летнего сожителя был детский порнографический контент, который они в дальнейшем продавали. Дети были вынуждены позировать на камеру, и это издевательство происходило длительное время», — комментирует Разумей.
Основным заработком для 34-летней женщины и ее 35-летнего сожителя был детский порнографический контент
26 января правоохранители провели оба в доме супругов и задержали их и доставили в столицу. В частном доме подозреваемых правоохранители изъяли мобильные телефоны с фото- и видеоматериалами сексуального характера при участии малолетних детей.
Дети жили также в антисанитарных условиях
Стоит отметить, что все это время дети жили также в антисанитарных условиях. В настоящее время с потерпевшими работают ювенальные полицейские и психологи. -ditjachoyi-pornografiyi-4070e8b.jpg» alt=»Киевские правоохранители разоблачили 34-летнюю мать за сбыт детской порнографии» />
Условия проживания детей
Задержанным инкриминируют по статье — развращение несовершеннолетних. За содеянное им грозит до 10 лет заключения. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в Киеве задержали 44-летнего мужчину за развращение падчерицы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»