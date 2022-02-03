Киевские коммунальщики провели рейд, ранее блокированный «маршруточной мафией»
Специалисты Службы перевозок фиксируют весь процесс проверки. Фото: Константин Усов
Специалисты коммунальной Службы перевозок проверили маршрутки, курсирующие на девяти маршрутах.
Нарушения выявили на всех маршрутах, проверки которых пыталась остановить «маршруточная мафия». Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя КГГАКонстантин Усов.
«За два дня Коммунальная Служба Перевозок проверила уже 9 маршрутов: №586, №179, №212, и №520, которые обслуживает ЧП «Авен-Езер»; №557 и №499, на котором ездят маршрутки ООО „Радонь“; №518 и №525, закрепленных за ПП „Парк“; и №485 — ООО „Транссити“. Это маршруты, на которые город постоянно получает жалобы от людей, которые мерзнут на остановках часами»,— отметил Валетин Усов.
Он объяснил, что почти у всех этих перевозчиков зафиксировали меньшее количество подвижного состава, чем должно быть.< /p>
Да:
- на 179 маршруте ездит 4 автобуса вместо 6,
- на 212 маршруте — 8 вместо 12
- на 520 маршруте — 3 вместо 8
- на 485 маршруте — 6 вместо 15
- на 525 маршруте — 4 вместо 6
- на 518 маршруте — 8 вместо 13.
Гостом курсируют разные маршрутки. Фото: Константин Усов
Кроме того, на 179, 212, 485, 525 и 518 маршрутах вместо новых машин, заявленных на конкурсе, ездят старые «колымаги». А на маршруте №586 заявленный перевозчиком низкопольный автобус стандарта Евро-5 отсутствует вообще. Зафиксировали и такие «мелочи» как отсутствие трафаретов, страховок и документов по предрейсовому прохождению контроля.
Напомним, на днях Северный апелляционный хозяйственный суд отменил последнее определение Хозяйственного суда Киева в интересах перевозчика «Авен-Езер», который через суд запретил мэрии проверять 305 своих маршруток. Как и в предыдущих случаях, из-за механизма апелляции город безоговорочно победил в суде. -jakij-ranishe-blokuvala-marshrutochna-mafija-992abcd.jpg» alt=»Киевские коммунальщики провели рейд, ранее блокировавший «маршруточная мафия»» />
Перевозчики не имеют документов о предрейсовом прохождении контроля. Фото: Константин Усов
Однако, как рассказал заместитель председателя КГГА, в течение последних трех с половиной месяцев действия неправомерных решений городу поступило 105 жалоб на нарушение стандартов перевозок и хамское отношение к пассажирам на маршрутах этого перевозчика.
Константин Усов Езер» стал пятым и последним представителем мафиозного маршруточного синдиката, чьи юридические диверсии город «разбил» в суде. “, „Радонь“, „Парк“, „Универсал Транс“ и „Авен-Езер“ отменены»,— подчеркнул заместитель председателя КГГА.
Константин Усов также сообщил, что в целом за это время поступило 581 проблемных перевозчиков.
«Сегодня я рад сообщить, что по каждой из них будет проведена тщательная проверка… Вижу себе, что 2022-й год вся маршрутная мафия Киева запомнит как год тигра, который их съел »,— заверил Константин Усов.
Напомним, 29 немецких низкопольных MAN на 60 Пассажироместа заменили ржавые микроавтобусы на трех маршрутах города.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»