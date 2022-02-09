Киевские фонтаны готовят к летнему сезону
Работы продолжаются на восьми фонтанах. Фото: КГГА
В настоящее время проводится первый этап подготовки фонтанов к новому сезону.
Команды электромонтажников, слесарей, инженеров и программистов начали подготовку столичных фонтанов к летнему сезону. Это касается восьми фонтанов : на Майдане Незалежности — «Большой» и комплекса из шести фонтанов «Малые»: фонтаны «Водяной шар», «Каскадный» и «Учредители Киева», фонтан «Хрещатик» (ул. Крещатик, 25), фонтан 119/121. А также речь идет о фонтанах в акватории Русановского канала.
Сейчас специалисты проверяют работу системы видеонаблюдения, насосного оборудования, происходит чистка поверхностей фонтанов и прожекторов, ликвидация подтекания баков и т.д.
« В настоящее время команда проводит первый этап подготовки фонтанов к новому сезону. Во время зимнего периода фонтаны проходят тщательную очистку оборудования, проверку и наладку всех систем, замену и ремонт необходимых элементов. Следующие этапы будут проходить весной», – отметила директор специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевводфод» Светлана Козловская.
Перед началом сезона будет проведен демонтаж зимнего накрытия чаш фонтанов, соединение электросети ко всем элементам, проверку и подключение насосного оборудования, настройку свето-музыкального сопровождения и тестовые запуски фонтанов.
Напомним, что в прошлом году столичные фонтаны начали работу 15 мая. Обычно сезон начинается 1 мая, но тогда возобновление работы фонтанов после зимы перенесли в связи с карантинными ограничениями. За счет этого фонтаны радовали киевлян и гостей города немного дольше обычного — до 3 октября.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»