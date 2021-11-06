Киевская скульптура исчезла вместе с постаментом
Фото: Ольга Косова
В эти выходные известная уличная скульптура «Ежик в тумане» была повреждена, но вскоре ее обещают вернуть на место.
Сейчас на пересечении улицы Рейтарской и Георгиевского переулка, где традиционно можно было увидеть героя мультфильма «Ежик в тумане», свободное место. Любимая среди киевлян скульптурка уже второй день находится на реставрации.
Председатель Шевченковской райгосадминистрации Олег Гаряга отметил, что скульптуру повредили вандалы и делом занимаются правоохранительные органы.
< i>«Сначала восстановят поврежденные элементы скульптуры, зашпаклюют трещины, подкрасят, заменят деревянное бревно из сосны на дубовую, так что теперь он сможет крепче держаться против вандалов», — отметил Олег Гаряга.
В ближайшее время скульптуру обещают вернуть на свое место. Сейчас над реставрацией работают специалисты коммунальной корпорации «Киевзеленстрой» Шевченковского района и автор скульптуры Константин Скритуцкий.
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Под фотогафией киевляне начали решать, ежу ли стоит «переехать» на Бессарабку, на место бывшего памятника Ленину. Другие же подписчики скульптора уверены, что несмотря на многочисленные случаи вандализма, случавшиеся с скульптурой, место на Рейтерской ее доме и уютном уголке. территории воздвигали экосквер. Тогда на месте скульптуры появилось изображение ежика с надписью «Пошел считать звезды. Вернусь на открытие!» — и за несколько недель он действительно вернулся.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»