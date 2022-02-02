Киевская психологиня рассказала, как справиться с паникой из-за угрозы войны
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Тревожненые новости: как справиться с паникой из-за угрозы нападения России. Фото: из открытых источников
Киевская психологиня рассказала действенные методы, которые помогут взять себя в руки и унять панику.
В последние недели украинцам непросто. Со всех сторон звучат тревожные новости о планах России и возможные новые наступления. Спокойно жить, зная, что у границ скапливаются силы и военная техника агрессора — сложно. Следовательно, обостряется паника и переживания.
Как себя вести в таких ситуациях без ущерба для здоровья (прежде психического) и, как справиться с тревожностью,— о это и другое журналистам «Вечернего Киева» рассказала психологиня Наталья Неделько, которая является специалистом Международной ассоциации психологов по работе с горем и тяжелой потерей.
МЕНЬШЕ НОВОСТЕЙ И ОТДЫХ ОТ «ЛЕНТЫ»
Психологиня прежде всего подчеркивает: в тех условиях, которые имеем сейчас, тревожность — это нормально. Нашей психике характерно обращать больше внимания на негативные вещи. Тревога призвана нас мобилизовать и вовремя позаботиться о своей безопасности.
В то же время тревога очень истощает, ведь постоянно заставляет нас быть на страже. Как следствие, мы устаем, становимся раздраженными, плохо спим, начинается дисбаланс в жизни.
«Первое, чтобы я посоветовала, это признать, что у вас есть тревога, и позволить ей быть. Дальше ограничить себя в потреблении информации об опасности. Лишний раз не листать новостную ленту, не смотреть новости по телевидению, не слушать новости по радио. Это поможет сдержать эту лавину негатива»,— комментирует Недилько.
Также психологиня добавляет, что важно позаботиться о себе, о качестве своего сна, питания, обратить внимание на свой распорядок дня. От того, насколько хорошо человек чувствует себя физически, зависит и то, как она преодолевает стрессовые ситуации. она не в зоне вашего контроля, то вам нужно признать свою беспомощность (если бы это досадно не звучало) и заняться делами, на которые имеете влияние.
«Если вы „переключитесь“ на свои дела, то у вас будет постепенно появляться ощущение, что вы не беспомощны, можете влиять на свою жизнь и вместе с тем ощущение большей безопасности», — советует специалист.
Кроме того, психологиня советует в время повышенной тревоги более тщательно планировать свой график и стараться его придерживаться. Это также должно добавить вам чувство безопасности и контроля за ситуацией.
«Когда у вас под рукой график, вы будто имеете план действий. Сегодня делаю одно, завтра другое. Через неделю — еще другое. Как мелочь, но помогает видеть будущее более понятным и менее неожиданным. Это снижает тревогу»,— подчеркивает Неделько.
Еще одним советом является попытка все-таки рассмотреть среди негатива какие-то положительные моменты и замечать будничные радости. Психолог говорит, помощником в таких неоднозначных ситуациях может стать и наш опыт. Например, мы можем вспомнить, а как раньше преодолевали тревогу, как вели себя в критических моментах. Это придает уверенности в собственных силах.
«Фактически у каждого из нас есть что-то, что нас вдохновляет, отвлекает от тревоги и расслабления. Это может быть спорт, хобби и т.д. Важно упомянуть о том, что в жизни, кроме сложившейся ситуации, есть еще что-то. И сосредоточиться на этом»,— подчеркивает собеседница.
КАК Говорить с детьми о войне
Во время разговора психолог отдельно останавливается на том, как говорить на сложные темы с детьми. Ведь дети невольно попадают под нашу тревогу и могут даже ею «заразиться».
Приведу пример о кислородной маске в самолете. Наденьте ее сначала на себя, а затем на ребенка, потому что дети опираются на взрослых. Ничто так не внушает ребенку уверенность и ощущение безопасности, как возможность опереться на покой взрослых»,— замечает Наталья.
Также важно не пугать детей. Следует обязательно отвечать на их вопросы и пытаться объяснять все на понятном для них языке. глаза были на уровне ее глаз. Обнимите, ответьте на все вопросы, узнайте, что ее беспокоит. Обязательно скажите, что вы ее любите, что о ней позаботитесь, защитите. Она должна знать, что есть кто-то, кто стоит у нее за спиной»,— говорит психолог.
Также можно ей рассказать, кто еще заботится о ее безопасность, например армия, продемонстрировать какие-то мотивационные фото военных. Можно предложить ребенку нарисовать тех, кто его защищает, или написать рассказ на эту тему.
«Если вы спросите ребенка о его чувстве, и она вам скажет , что боится, в любом случае не запрещайте ей испытывать страх. Правильно будет сказать: «Я вижу, что ты боишься, однако я рядом, я сделаю все, чтобы ты чувствовала себя в безопасности», — говорит собеседница. Виктория ГРЕБЕНЬ. >, «Вечерний Киев»