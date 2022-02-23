Киевская психологиня объяснила, как взять себя в руки из-за угрозы войны
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Стоп паника: киевская психологиня объяснила, как взять себя в руки из-за угрозы войны. Коллаж: Наталья Слинкина
Столичная психология делится действенными методами, которые помогут унять панику и уменьшить напряжение в обществе.
С каждым днем напряжение в Украине из-за возможных наступлений России набирает обороты. Жить в таком напряженном состоянии очень сложно. Постоянный стресс разрушает нас не только морально, но физически. Следовательно, снижается иммунитет, и мы начинаем болеть. cherez-zagrozu-vijni-4a6930e.jpg» alt=»Киевская психологиня объяснила, как взять себя в руки из-за угрозы войны» />
Наталия Неделько
Как сохранить психологическое и физическое здоровье свое и близких журналисты «Вечернего Киева» спросили в психологии Наталии Неделько, которая является специалистом Международной ассоциации психологов по работе с горем и тяжелой утратой. Психология прежде всего подчеркивает: в тех условиях, которые имеем сейчас, тревожность — это нормально. Нашей психике характерно обращать больше внимания на негативные вещи. Тревога призвана нас мобилизовать и вовремя позаботиться о своей безопасности.
В то же время тревога очень истощает, ведь постоянно заставляет нас быть на страже. Как следствие, мы устаем, становимся раздраженными, плохо спим, начинается дисбаланс в жизни.
«Первое, чтобы я посоветовала, это признать, что у вас есть тревога, и позволить ей быть. Дальше ограничить себя в потреблении информации об опасности. Лишний раз не листать новостную ленту, не смотреть новости по телевидению, не слушать новости по радио. Это поможет сдержать эту лавину негатива»,— комментирует Недилько.
Также психологиня добавляет, что важно позаботиться о себе, о качестве своего сна, питания, обратить внимание на свой распорядок дня. От того, насколько хорошо человек чувствует себя физически, зависит и то, как он преодолевает стрессовые ситуации.
Наталья подчеркивает, если вы не можете справиться с ситуацией, потому, что она не в зоне вашего контроля, то вам нужно признать свою беспомощность (если бы это досадно не звучало) и заняться делами, на которые имеете влияние.
«Если вы „переключитесь“ на свои дела, то у вас будет постепенно появляться ощущение, что вы не беспомощны, можете влиять на свою жизнь и вместе с тем ощущение большей безопасности», — советует специалист.
«Когда у вас под рукой график, вы будто имеете план действий. Сегодня делаю одно, завтра другое. Через неделю — еще другое. Как мелочь, но помогает видеть будущее более понятным и менее неожиданным. Это снижает тревогу», — отмечает Неделько.
Еще одним советом является попытка все-таки рассмотреть среди негатива какие-то положительные моменты и замечать будничные радости. Психолог говорит, помощником в таких неоднозначных ситуациях может стать и наш опыт. Например, мы можем вспомнить, а как раньше преодолевали тревогу, как вели себя в критических моментах. Это придает уверенности в собственных силах. «Фактически у каждого из нас есть что-то, что нас вдохновляет, отвлекает от тревоги и расслабляет. Это может быть спорт, хобби и т.д. Важно упомянуть о том, что в жизни, кроме сложившейся ситуации, есть еще что-то. И сосредоточиться на этом»,— отмечает собеседница.
Как говорить с детьми о войне
«Приведу пример о кислородной маске в самолете. Наденьте ее сначала на себя, а затем на ребенка, потому что дети опираются на взрослых. Ничто так не внушает ребенку уверенность и ощущение безопасности, как возможность опереться на покой взрослых»,— замечает Наталья.
Также важно не пугать детей. Следует обязательно отвечать на их вопросы и стараться объяснять все на понятном для них языке.
«Обязательно разговаривайте с ребенком таким образом, чтобы ваши глаза были на уровни ее глаз. Обнимите, ответьте на все вопросы, узнайте, что ее беспокоит. Обязательно скажите, что вы ее любите, что о ней позаботитесь, защитите. Она должна знать, что есть кто-то, кто стоит у нее за спиной», — говорит психолог. армия, продемонстрировать какие-то мотивационные фото военных. Можно предложить ребенку нарисовать тех, кто его защищает, или написать рассказ на эту тему.
«Если вы спросите ребенка о его чувстве, и она вам скажет, что боится , в любом случае не запрещайте ей испытывать страх. Правильно будет сказать: «Я вижу, что ты боишься, однако я рядом, я сделаю все, чтобы ты чувствовала себя в безопасности», — говорит собеседница.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»