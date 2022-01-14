Киевская полиция расследует драку из-за неправильной парковки: видео
Событие зарегистрировано в Днепровском управлении полиции. Фото: Борис Корпусенко
Столичные полицейские выясняют обстоятельства дорожного конфликта, произошедшего на Левобережном массиве.
На улице Андрея Аболмасова между двумя мужчинами возникла ссора из-за нарушения правил дорожного движения, переросшей в драку. Одного из участников конфликта госпитализировали в больницу.
Предварительно правоохранители установили, что ссора между мужчинами возникла из-за неправильно припаркованного авто. Водитель, которому сделали замечание, набросился на местного жителя с кулаками. Событие зарегистрировано в Днепровском управлении полиции. После установления всех обстоятельств ей будет предоставлена правовая квалификация.
Видео с дракой опубликовал ресурс «Киев оперативный» в своем Telegram-канале. На кадрах можно увидеть, как прохожий подходит к водителю внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, который припарковал свой автомобиль перед въездом в жилой комплекс, и делает ему замечания. Владелец машины почти сразу начал бить мужчину кулаками у лица.
Нападающим оказался 24-летний Владислав C. По информации ресурса «Киев оперативный», он сын высокопоставленного чиновника. Сейчас с ним общаются следователи.
Недавно столичные полицейские задержали неадекватного мужчину, который стрелял из пневматической винтовки с окна своей квартиры по окнам соседнего общежития.
Александр ГАЛУХ , «Вечерний Киев»