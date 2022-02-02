«Киевская картинная галерея» презентовала знаковую выставку современных художников и новый альбом
520
Знанные современные художники подарили музею свои работы. Фото автора
В экспозиции «Открытые фонды. Классики современного искусства» можно увидеть работы выдающихся авторов, пополнивших музейное собрание постмодернистского украинского искусства. Во время выставки обновленный альбом-каталог коллекции «Киевской картинной галереи» продается по акционной цене.
В 2022 году Национальный музей «Киевская картинная галерея» празднует столетие со дня своего основания. Выставочный проект стал одним из подарков музея — ведь все эти произведения художники передают в коллекцию «Киевской картинной галереи».
«Для нас этот проект очень важен, потому что подчеркивает нашу значительную дату, столетие музея, исполняющегося 12 ноября этого года. Мы обратились к нашим выдающимся художникам, и они подарили нам эти работы, — рассказал гендиректор Национального музея „Киевская картинная галерея“ Юрий Вакуленко. —Это лучшие современные художники Украины. Как Анатолий Криволап, Иван Марчук Николай Маценко, Петр Бевза. В их числе пять академиков Национальной академии Украины».
Петр Бевза, Алексей Владимиров, Анатолий Криволап, Юрий Вакуленко и Юрий Комельков. Фото автора
ЦЕННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
На выставке представлены 20 живописных, графических и скульптурных работ последних лет выдающихся украинских мастеров. Среди них есть произведения художников, которые ранее не были презентованы в коллекции музея — Тиберия Сильваши, Виктора Сидоренко, Александра Бабака, Олега Тистола, Николая Маценко, Петра Бевзы, Николая Журавля. А также новые поступления художников, чьи работы уже становились частью музейного собрания — Анатолия Криволапа, Ивана Марчука, Андрея Чебыкина, Михаила Гуйды, Сергея Чаркина, Юрия Вакуленко, Алексея Владимирова, Александра Сухолита. Выставка является продолжением выставочного проекта «Дары художников Украины» и музыкальной программы «Музей открывает фонды».
Собрание музея пополнили работы современных художников, представленные на выставке. Фото автора
Собрание музея пополнили работы современных художников, представленные на выставке. Фото автора alt=»«Киевская картинная галерея» презентовала знаковую выставку современных художников и новый альбом» />
Николай Журавель возле своей работы. Фото автора
Как отметил издатель и член Попечительского совета музея Юрий Комельков, минимальная стоимость этих работ составляет 3-4 миллиона гривен.
«В настоящее время в коллекции музея около 2 тысяч работ современных художников. Для нас это важное направление. Приятно, что наше собрание пополнили произведения выдающихся авторов современности»,— подчеркнул Юрий Вакуленко.
Основатель нового украинского пейзажа Анатолий Криволаппрезентовал небольшую работу «Украинский мотив» 2021 года. Ее, как и большинство своих пейзажей последних лет, он создал в деревне под Яготином. В залах рядом посетители имеют возможность увидеть и другие работы Анатолия Криволапа, а также произведения Тараса Шевченко, Архипа Куинджи, Григория Светлицкого, Николая Глущенко. В пределах проекта «Ночь… Отражение времени». Он посвящен украинской ночью. -albom-bbf4b8a.jpg» alt=»«Киевская картинная галерея» презентовала знаковую выставку современных художников и новый альбом» />
«Украинский мотив» Анатолия Криволапа. Фото автора
«Поддержал музей, потому что в моей художественной жизни я все брал с музеей. И пришло время, когда я могу вернуть и поддержать важные события в музее, — заметил Анатолий Криволап. — Тема украинской ночи, которой посвящены мои работы, — это что-то загадочное, мистическое, магическое и особенное. Погружение в собственные психологические и эмоциональные глубины. Ночь — это не просто тьма. Поле, озеро, деревья, избушки ночью наполняются совсем другим смыслом и видением, их силуэты выглядят совершенно иначе».
Собрание музея пополнили работы современных художников, представленные на выставке. Фото автора
Собрание музея пополнили работы современных художников, представленные на выставке. Фото автора alt=»«Киевская картинная галерея» презентовала знаковую выставку современных художников и новый альбом» />
Петр Бевза у своей работы. Фото автора alt=»«Киевская картинная галерея» презентовала знаковую выставку современных художников и новый альбом» />
Собрание музея пополнили работы современных художников, представленные на выставке. Фото автора
Собрание музея пополнили работы современных художников, представленные на выставке. Фото автора
Собрание музея пополнили работы современных художников, представленные на выставке. Фото автора alt=»«Киевская картинная галерея» презентовала знаковую выставку современных художников и новый альбом» />
Собрание музея пополнили работы современных художников, представленные на выставке. Фото автора
В экспозиции можно увидеть такие произведения: «Гора Казбек» Олега Тистола, «Красивое и полезное» Николая Маценко, «Лесное озеро» Юрия Вакуленко, «Луна» Николая Журавля, работа из цикла «Проекции» Виктора Сидоренко, Неуловимая легкость , три живописных полотна Тиберя Сильваши, «Композиция» Серафима Чаркина, графика «В тени цветка» Николая Муравского, пейзажи «У реки. После дождя» Виктора Пузыркова, «Утренняя палитра» Василия Гурина, «В Карпатах» Андрея Чебыкина, работу по серии «Крым. Гурзуф» Александра Бабака, «Портрет Сергея Параджанова» Михаила Гуйды, «И покрылась снегом земля» Ивана Марчука. А также скульптуры Александра Сухолита («Формы, изменяющие мир», 2019) и Алексея Владимирова «Тяжесть», 2020).
Собрание музея пополнили работы современных художников, представленные на выставке. Фото автора alt=»«Киевская картинная галерея» презентовала знаковую выставку современных художников и новый альбом» />
Собрание музея пополнили работы современных художников, представленные на выставке. Фото автора
Собрание музея пополнили работы современных художников, представленные на выставке. Фото автора
Собрание музея пополнили работы современных художников, представленные на выставке. Фото автора
Проект открыт до 6 февраля.
ПЕРВЫЙ АЛЬБОМ «КИЕВСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ»
По случаю юбилея команда музея с помощью друзей и меценатов выпустила обновленный альбом коллекции. Впервые в этом издании представлены новые работы современных украинских художников из коллекции музея, которые можно увидеть в экспозиции «Открытые фонды. Классики современного искусства». Также это первый за 100 лет альбом с историческим названием музея «Киевская картинная галерея». Альбом был издан в партнерстве с ГО АРТ-ФОНД ИГОРЯ ВОРОНОВА и Благотворительным фондом «КУЛЬТАУРА» и при финансовой поддержке Игоря Воронова, Анатолия Криволапа и Юрия Комелькова.
Страницы каталога-альбома. Фото автора
Страницы каталога-альбома. Фото автора
Каталог имеет три разных обложки: работа Ивана Айвазовского как непревзойденного классика, «Украинская девушка» Владимира Маковского, ставшая визитной карточкой музея и пейзаж «Украинский мотив» Анатолия Криволапа как символ нового современного украинского искусства.
Альбом начинается с статьи, описывающей становление музея и постепенное формирование его коллекции, самые выдающиеся экспонаты. Статья представлена на украинском и английском языках.
Издатель и член Попечительского совета музея Юрий Комельков. Фото автора
«Выделяю музей среди других, ведь он имеет уникальную коллекцию с точки зрения качества. И все, что показывает — высокого уровня, — поделился издатель и член Попечительского совета музея Юрий Комельков. — В каталоге — 312 страниц и 550 иллюстраций, представляющих все направления коллекции музея — живопись, скульптура, графика и прикладно-декоративное искусство. Мы не могли вместить все, потому что музей имеет в своей коллекции более 14 тысяч работ. Вошли произведения знаковых авторов. Его цель — продемонстрировать, что у музея есть лучшее собрание, и читатели будут удивлены именами всемирно известных художников».
В течение работы выставки альбом можно приобрести по акционной цене — 700 гривен вместо 1000 гривен.
6 февраля 13:00 музей приглашает на лекцию «Дары художников Украины. Современное искусство Украины в коллекции Национального музея «Киевская картинная галерея». Речь идет об особенностях коллекции украинского искусства ХХ-ХХІ веков из музейного сборника, в котором представлены мастера разных генераций и эстетических предпочтений: от классиков украинского искусства Т. Яблонской, С. Григорьева, М. Глущенко и С. Шишко, художников-ш. .Дубовика, В. Рыжиха и Г. Неледвы к нашим современникам А. Криволапа, А. Чебыкина, Т.Сильваши, О.Ольхова, М. Вайсберга, М.Журавля, П.Бевзы, и др.
Когда: 6 февраля о 13:00
Стоимость билета: 150 грн, льготный — 60 грн
Для участия нужно зарегистрироваться онлайн или по номеру ( 044) 299-70-80.
Вход в музей. Фото автора
ПЛАНЫ И СОБЫТИЯ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
Как рассказал гендиректор Национального музея «Киевская картинная галерея» Юрий Вакуленко, впереди реконструкция музея, в планах — создание современного европейского музейного комплекса.
Также к юбилею музей готовит приятные сюрпризы ценителям искусства.
«Уже 4 февраля в нашем филиале, Шоколадном доме, открывается роскошная выставка Анатолия Петрицкого, сделанная совместно с музеем театрального, музыкального и Украина. Также готовим фестивали украинского авангарда. Ориентировочно в конце августа. Будем собирать со всех музеев работы»,— поделился Юрий Вакуленко.
Еще один амбициозный план— воспроизвести исторические кариатиды на центральном входе для музея, для чего планируется провести конкурс.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»