Киевская картинная галерея празднует 99 лет и подготовила подарки

magictr | 12.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

Киевская картинная галерея празднует&9; подготовила подарки

В музее — один из самых значительных сборников изобразительного искусства Украины. Фото: Киевская картинная галерея

12 ноября 1922 года Киевская картинная галерея открыла двери для первых посетителей. До этой даты в заведении разыгрывают полезные призы и презентуют новую экспозицию.

Национальный музей «Киевская картинная галерея» — один из самых значительных сборников изобразительного искусства Украины. Коллекция насчитывает более 13 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. В музее экспонируют неоценимую коллекцию икон 13–17 ст., сборник произведений художников 18–20 ст.: Д. Левицкого, В. Боровиковского, В. Тропинина, И. Айвазовского, П. Федотова, М. Ге, И. Крамского, И .Шишкина, И. Репина, В. Верещагина, Б. Кустодиева, М. Нестерова, М. Врубеля и др.

Своих первых посетителей Киевская картинная галерея приняла в ноябре 1922 года. Основу коллекции составили достопримечательности, которые в основном принадлежали русской художественной школе. Это произведения из личных коллекций семей Терещенко, Ханенко, а также Оскара Гансена, сосредоточенные после национализации в специальном Музейном фонде.

Киевская картинная галерея празднует 99 лет и подготовила подарки

Музей расположен в бывшем. Фото: Киевская картинная галерея

Со дня своего основания музей расположен в центральной части Киева, напротив главного корпуса Национального университета имени Т. Г. Шевченко, в бывшем особняке Ф. А. Терещенко. Несколько поколений семьи Терещенко занимались коллекционированием. Они не создали самостоятельного музея, но принадлежащие им работы до сих пор хранятся в Киевской картинной галерее, составляя ценную часть ее собрания.

В первые десятилетия в результате перераспределения музейных фондов в Галерею поступили памятники древнерусской иконописи, портретная живопись Д. Левицкого и В. Боровиковского, картины и графические произведения И. Репина, М. Ге, М. Врубеля, В. Маков. .

В 1934 году Картинная галерея входит в состав единого Государственного музея, но чуть больше чем за год снова становится самостоятельным заведением, получившим название «Киевский государственный музей русского искусства». С 1939 года в нем формируется отдел современного (советского) искусства. Самые ценные произведения в 1941 году эвакуировали в столицу Башкирии Уфы, где они хранились в местном музее. Среди утраченных в годы Второй мировой войны ценностей: иконы XV–XVI веков, картины И. Айвазовского, К. Флавицкого, М. Ге, А. Боголюбова, А. Саврасова, Л. Соломаткина, А. Куинджи, А. Лентулова, К. Петрова-Водкина и др.

В послевоенные годы в Киев были безвозмездно переданы первоклассные произведения из коллекций крупнейших музеев Москвы и Ленинграда. Систематически происходили обмены между музейными учреждениями, покупались произведения у частных коллекционеров и самих художников. В этот период музей пополнился картинами П. Кончаловского, М. Рериха, Б. Йогансона, С. Чуйкова, М. Сарьяна, Ю. Пименова и других мастеров.

Одно из самых знаменательных событий в истории музея произошло в 1986 году, когда частью его собрания стали около 300 произведений живописи и графики конца ХІХ — начала ХХ века, переданных по завету известного киевского педиатра8. Именно из нее происходят произведения К. Сомова, Б. Кустодиева, С. Серебряковой, М. Сарьяна, П. Кузнецова, Б. Григорьева, С. Судейкина, Н. Сапунова.

В свое время в музее был сформирован раздел искусства народов СССР, куда вошли произведения живописцев и скульпторов из тогдашних союзных республик, а ныне независимых государств — Беларуси, Молдовы, стран Балтии, Закавказья, Средней Азии, а также украинских художников. В конце 1980-х и первые годы независимости в стенах музея состоялись первые персональные и групповые выставки многих молодых мастеров, которых теперь считают классиками современного национального искусства.

Значимость и ценность собрания стали основанием для придания музею в 2010 году статуса национального. В 2017 году он был переименован в Национальный музей «Киевская картинная галерея».