Киевская картинная галерея празднует 99 лет и подготовила подарки
В музее — один из самых значительных сборников изобразительного искусства Украины. Фото: Киевская картинная галерея
12 ноября 1922 года Киевская картинная галерея открыла двери для первых посетителей. До этой даты в заведении разыгрывают полезные призы и презентуют новую экспозицию.
Национальный музей «Киевская картинная галерея» — один из самых значительных сборников изобразительного искусства Украины. Коллекция насчитывает более 13 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. В музее экспонируют неоценимую коллекцию икон 13–17 ст., сборник произведений художников 18–20 ст.: Д. Левицкого, В. Боровиковского, В. Тропинина, И. Айвазовского, П. Федотова, М. Ге, И. Крамского, И .Шишкина, И. Репина, В. Верещагина, Б. Кустодиева, М. Нестерова, М. Врубеля и др.
Своих первых посетителей Киевская картинная галерея приняла в ноябре 1922 года. Основу коллекции составили достопримечательности, которые в основном принадлежали русской художественной школе. Это произведения из личных коллекций семей Терещенко, Ханенко, а также Оскара Гансена, сосредоточенные после национализации в специальном Музейном фонде.
Музей расположен в бывшем. Фото: Киевская картинная галерея
Со дня своего основания музей расположен в центральной части Киева, напротив главного корпуса Национального университета имени Т. Г. Шевченко, в бывшем особняке Ф. А. Терещенко. Несколько поколений семьи Терещенко занимались коллекционированием. Они не создали самостоятельного музея, но принадлежащие им работы до сих пор хранятся в Киевской картинной галерее, составляя ценную часть ее собрания.
В первые десятилетия в результате перераспределения музейных фондов в Галерею поступили памятники древнерусской иконописи, портретная живопись Д. Левицкого и В. Боровиковского, картины и графические произведения И. Репина, М. Ге, М. Врубеля, В. Маков. .
В 1934 году Картинная галерея входит в состав единого Государственного музея, но чуть больше чем за год снова становится самостоятельным заведением, получившим название «Киевский государственный музей русского искусства». С 1939 года в нем формируется отдел современного (советского) искусства. Самые ценные произведения в 1941 году эвакуировали в столицу Башкирии Уфы, где они хранились в местном музее. Среди утраченных в годы Второй мировой войны ценностей: иконы XV–XVI веков, картины И. Айвазовского, К. Флавицкого, М. Ге, А. Боголюбова, А. Саврасова, Л. Соломаткина, А. Куинджи, А. Лентулова, К. Петрова-Водкина и др.
В послевоенные годы в Киев были безвозмездно переданы первоклассные произведения из коллекций крупнейших музеев Москвы и Ленинграда. Систематически происходили обмены между музейными учреждениями, покупались произведения у частных коллекционеров и самих художников. В этот период музей пополнился картинами П. Кончаловского, М. Рериха, Б. Йогансона, С. Чуйкова, М. Сарьяна, Ю. Пименова и других мастеров.
Одно из самых знаменательных событий в истории музея произошло в 1986 году, когда частью его собрания стали около 300 произведений живописи и графики конца ХІХ — начала ХХ века, переданных по завету известного киевского педиатра8. Именно из нее происходят произведения К. Сомова, Б. Кустодиева, С. Серебряковой, М. Сарьяна, П. Кузнецова, Б. Григорьева, С. Судейкина, Н. Сапунова.
В свое время в музее был сформирован раздел искусства народов СССР, куда вошли произведения живописцев и скульпторов из тогдашних союзных республик, а ныне независимых государств — Беларуси, Молдовы, стран Балтии, Закавказья, Средней Азии, а также украинских художников. В конце 1980-х и первые годы независимости в стенах музея состоялись первые персональные и групповые выставки многих молодых мастеров, которых теперь считают классиками современного национального искусства.
Значимость и ценность собрания стали основанием для придания музею в 2010 году статуса национального. В 2017 году он был переименован в Национальный музей «Киевская картинная галерея».
Уже завтра в «Киевской картинной галерее» открывается выставка «В измерении времени. Выдающиеся коллекции ХІХ-нач.ХХ ст.»— это сочетание уникальных полотен из фондов музея, которые ранее редко были презентованы на выставках, и уже знакомых работ художников из основной экспозиции. Проект представляет живописные и графические произведения В. Тропинина, И. Айвазовского, И. Шишкина и С. Серебряковой.
На выставке покажут произведения Ивана Айвазовского
Это 18 произведений разных периодов «обладателя морской стихии» Ивана Айвазовского: морские и сухопутные пейзажи, акварельные и масляные произведения, показывающие всю многогранность художника. Это редкие графические рисунки «царя леса» Ивана Шишкина, которые не представлены в основной экспозиции музея. Это романтические полотна мастера портретного жанра пушкинской эпохи Василия Тропинина и разно сюжетные картины Зинаиды Серебряковой, первой женщины, вошедшей в историю отечественного изобразительного искусства. Специально для выставки были созданы сопроводительные печатные и видеоматериалы, которые раскроют особенности творчества художников и формирования музейной коллекции.
«В измерении времени. Выдающиеся коллекции ХІХ-нач.ХХ ст.» продлится до конца 2021 года. В рамках выставки состоятся тематические лекции и экскурсии.
График работы: ежедневно с 10 до 17:45 (понедельник и четверг— выходные дни)
Адрес музея: ул. Терещенковская, 9
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»