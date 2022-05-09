Киевская городская электричка будет работать дольше
10.05.2022 | Новости | Комментариев нет|
Дополнительные вечерние рейсы прибывают в конечные станции в 21:30
Укрзалізниця подбадривает киевлян, которые опаздывают на последний поезд метро, ведь кольцевая электричка теперь работает дольше. в 21:30, что позволяет киевлянам добраться до домов на Сырце, Оболони, Троещине, Русановке, Березняках, Демеевке, Соломенцы, Борщаговке и других районах до начала действия комендантского часа.
Кроме того, электрички до 30 минут в пиковые часы.
График курсирования городской электрички опубликовала Укрзализныця.
Стоимость проезда— 15 грн.
Работу кольцевой электрички возобновили в конце марта. За первый месяц работы ею воспользовались более 270 тысяч пассажиров.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»