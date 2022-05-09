Киевская городская электричка будет работать дольше

magictr | 10.05.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевская городская электричка будет работать дольше

Дополнительные вечерние рейсы прибывают в конечные станции в 21:30

Укрзалізниця подбадривает киевлян, которые опаздывают на последний поезд метро, ​​ведь кольцевая электричка теперь работает дольше. в 21:30, что позволяет киевлянам добраться до домов на Сырце, Оболони, Троещине, Русановке, Березняках, Демеевке, Соломенцы, Борщаговке и других районах до начала действия комендантского часа.

Кроме того, электрички до 30 минут в пиковые часы.

График курсирования городской электрички опубликовала Укрзализныця.

Стоимость проезда— 15 грн.

Работу кольцевой электрички возобновили в конце марта. За первый месяц работы ею воспользовались более 270 тысяч пассажиров.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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