Киевская детская железная дорога приглашает на обучение детей
Символический звон звучит во время отправления поезда. Фото: Детская железная дорога
Обучение проходит на базе детской железной дороги в течение трех лет, а дальше — по специализации.
Хотя зимний сезон работы детской железной дороги завершился, однако у юных киевлян есть возможность прокатиться в небольших вагончиках и локомотивах и узнать много интересного о путях и локомотивах.
«Хочешь управлять локомотивом или движением поездов? Или работать проводником, начальником поезда или связным? Тогда приходи к нам на обучение, и изучай интересные профессии!»,— отмечают в Киевской детской железной дороге.
К слову, 8 февраля завершился зимний сезон учебно-производственной практики и регулярного движения поездов одновременно с 68-м сезоном движения поездов по малой магистрали.
За период с 19 декабря 2021 года по 30 января 2022 года поездами малой столичной железной дороги было перевезено почти 12 тысяч пассажиров. Детская магистраль функционировала в выходные и ежедневно во время школьных каникул. В зимних перевозках были привлечены более 1 тысячи юных железнодорожников, работавших посменно в дневные и вечерние часы.
В течение зимнего сезона познавательно-профориентационные мероприятия посетили почти 3 тысячи школьников.
Юные железнодорожники теоретические учения в кружках «Юный железнодорожник»: обучение будет продолжаться до середины апреля, и традиционно завершится сдачей итоговых экзаменов.
Кстати, первый поезд по Киевской детской железной дороге на Сырце прошел 2 августа 1953 А в 2018 году началась масштабная реконструкция детской железной дороги, и теперь длина маршрута составляет 6,7 км, действуют две станции — «Киев-Пассажирский — Детский» и «Железнодорожная». Маленьких пассажиров возят тремя локомотивами — тепловозами ТУ7А, паровозом Гр-336 — единственного действующего паровоза среди детских железных дорог Украины, работают также 12 пассажирских и 2 грузовых вагонов. Киев, Сырецкий парк, станция Киев-Пассажирский детский.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»