Киевская чемпионка по фехтованию под открытым небом кормит украинских воинов
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Юлия Мукоид во время волонтерства и во время соревнований. Коллаж: Даша Гришина
С утра до вечера Юлия Мукоид раздает военным и гражданским еду, а после смены девушка усиленно кормится в пар.
За войны редакция «Вечернего Киева» познакомилась с большим количеством талантливых тапа волонтеров столицы. И сегодня мы хотим рассказать о молодой и амбициозной спортсменке Юлии Мукоид.
Юле — 18. Она второй год изучает тренерскую деятельность в Университете имени Бориса Гринченко. В свои юные годы девушка уже титулованная чемпионка Украины и Киева по фехтованию на шпагах.
Юлия Мукоид и ее тренер. Фото: архив Юлии Мукоид
Девушка на соревнованиях. Фото: архив Юлии Мукоид
Фотография по награждению: Юлия и ее брат. Фото: архив Юлии Мукоид
из-за войны студентка временно отложила спортивное оружие и встала на раздачу еды под открытым небом.
«На третий день войны мы с мамой решили волонтериты. Тогда полевая кухня только набирала обороты — нужны были «свободные руки», поэтому мы охотно встали за кухонные столы», — рассказывает «Вечернему Киеву» Юлия.
Вместе с мамой девушка с утра до позднего вечера преподает горячие первые и вторые блюда как защитникам, так и гражданским. А еще их кухня кормит детей, живущих в детском доме.
«Готовую пищу выкладываем в боксы. А потом наш водитель везет вкусненькие обеды детям», — говорит чемпионка.
Юля и ее мама на полевой кухне. Фото: архив Юлии Мукоид
Девушка с мамой стоят на раздаче. Фото: архив Юлии Мукоид
После каждой смены, Юлия без устали садится за домашние задания, а в свободные от полевой кухни дни ходит заниматься в спортивный зал. Ведь впереди еще много побед, к которым нужно быть готовой! Но сначала нужно встретить другую победу — победу Украины!
Раньше редакция «Вечернего Киева» рассказывала об одинадцатикласснице Анне, которая вместо подготовки к ВНО также кормит защитников под открытым небом.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»