Киевщина по состоянию на 21 марта: эвакуационные рейсы и ситуация в обществах

magictr | 21.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Эвакуированные люди из Ворзеля. Фото: КОДА

Эвакуационная колонна из Ворзеля уже в Белгородке. Около ста человек в безопасности.

Всем оказывается первая медицинская и гуманитарная помощь. Дальше люди поедут в Киев. Об этом сообщил председатель КОВА, генерал Александр Павлюк.

В общем, по информации КОДА ситуация на Киевщине, по состоянию на утро 21 марта такова: в Белоцерковском, Бориспольском, Фастовском и Обуховский районах ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучанский район. Бучая и Макаровская община — под обстрелами. Особенно Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка.

В Бороденской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской общинах — перемещение врага.

Бучанская и Немишаевская общины — враг окопался

Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель — бои.

Ночью враг обстрелял деревню Петрушки и село Шпитьки.

Много деревень в оккупации. Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка — на грани гуманитарной катастрофы.

В Бородянском обществе срывается эвакуация.

Броварской район. В Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской общинах — вражеская техника.

За минувшие сутки из района эвакуировали 3310 человек, среди них 1828 детей.

Вышгородский район. В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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