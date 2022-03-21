Киевщина по состоянию на 21 марта: эвакуационные рейсы и ситуация в обществах
Эвакуированные люди из Ворзеля. Фото: КОДА
Эвакуационная колонна из Ворзеля уже в Белгородке. Около ста человек в безопасности.
Всем оказывается первая медицинская и гуманитарная помощь. Дальше люди поедут в Киев. Об этом сообщил председатель КОВА, генерал Александр Павлюк.
В общем, по информации КОДА ситуация на Киевщине, по состоянию на утро 21 марта такова: в Белоцерковском, Бориспольском, Фастовском и Обуховский районах ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Бучанский район. Бучая и Макаровская община — под обстрелами. Особенно Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка.
В Бороденской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской общинах — перемещение врага.
Бучанская и Немишаевская общины — враг окопался
Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель — бои.
Ночью враг обстрелял деревню Петрушки и село Шпитьки.
Много деревень в оккупации. Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка — на грани гуманитарной катастрофы.
В Бородянском обществе срывается эвакуация.
Броварской район. В Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской общинах — вражеская техника.
За минувшие сутки из района эвакуировали 3310 человек, среди них 1828 детей.
Вышгородский район. В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»