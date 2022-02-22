Киевлянок приглашают присоединиться к женским автогонкам

magictr | 22.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевлян приглашают присоединиться к женских автоперегонов Во время гонок прошлых лет. Фото: КМАМК <p>8 марта Киевский городской автомотоклуб проводит ежегодный традиционный заезд — Большое женское ралли. Мужчины к участию не допускаются.</p> <p style=Организаторы говорят, что желающих попробовать свои силы много. К постоянным участницам ежегодно прилагаются дебютанты. А в этом году женская гонка претендует на то, чтобы стать одной из самых многочисленных в сезоне. Уже сейчас предварительную онлайн регистрацию прошли более 80 участниц из Киева, Борисполя, Бучи, Харькова, Днепра и Запорожья. И это еще не предел, ведь регистрация экипажей автоледи длится до 7 марта 2022 года включительно. Именно в этот день девушки получат стартовые номера, пройдут административную и техническую проверку», — говорят в КМАМК.

Киянок приглашают присоединиться к женским автогонкам>>> могут участвовать исключительно женские экипажи. Фото: КМАМК<H3 В происходящем могут участвовать исключительно женские экипажи (пилот и штурман), а движение авто проходит по маршруту — легенде и только в рамках правил дорожного движения Украины. Легенду каждый экипаж получает в день соревнования, 8 марта, перед стартом.</p> <p style=Автомобили участниц делятся на классы:

— N 1 — до 1400 см.куб.;

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— N 2 — до 1800 см.куб.;

— N 3 — более 1800 см. куб.;

— E — электромобили;

— SPORT — зачет для экипажей в которых по меньшей мере один из членов экипажа участвовал в трофеях, кубках, чемпионатах по автомобильному спорту;

—ПЕРВЫЙ СТАРТ — зачет для экипажей в которых обе участницы (пилот/штурман) участвуют в автоспортивных соревнованиях впервые.

Киевлян приглашают присоединиться к женским автогонкам

Женщины будут соревноваться в Фото: КМАМК

«Также предусмотрен зачет в абсолютном зачете для всех участниц, кроме экипажей класса SPORT, а к автомобилям с наддувом применяется коэффициент 1,7»,— объясняют организаторы.

Го идеология — безопасность дорожного движения и хорошее настроение.

Важна составляющая соревнования, проехать по маршруту гонки по улицам Киева и выполнить дополнительные задания, неизвестные до начала гонки. Однако для зрителей обычно самым интересным выглядит слалом (или скоростное маневрирование), где участницы демонстрируют свои умения вождения на специальной площадке.

Киянок приглашают присоединиться к женским автогонкам

Афиша мероприятия

МОЖДЕНИЕ ВСЕ ЖЕЛАТЕЛИ

Организаторы приглашают к участию киевлянок, которые хотят попробовать собственные силы в заезде.

Нужно только заполнить онлайн форму: https://forms.gle/o92bG9XdjgEtqPV39

Следить за графиком тренировок участниц в официальной группе соревнования.

А также по обновленному списку участниц в нынешней гонке на странице мероприятия.

Большое женское ралли проводится уже более 20 рок ов.

Напомним, киевляне на «Запорожцы» получили трофей на авторе в Монте-Карло.

Оксана КОШЕВА

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