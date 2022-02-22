Киевлянок приглашают присоединиться к женским автогонкам
Организаторы говорят, что желающих попробовать свои силы много. К постоянным участницам ежегодно прилагаются дебютанты. А в этом году женская гонка претендует на то, чтобы стать одной из самых многочисленных в сезоне. Уже сейчас предварительную онлайн регистрацию прошли более 80 участниц из Киева, Борисполя, Бучи, Харькова, Днепра и Запорожья. И это еще не предел, ведь регистрация экипажей автоледи длится до 7 марта 2022 года включительно. Именно в этот день девушки получат стартовые номера, пройдут административную и техническую проверку», — говорят в КМАМК.
Автомобили участниц делятся на классы:
— N 1 — до 1400 см.куб.;
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— N 2 — до 1800 см.куб.;
— N 3 — более 1800 см. куб.;
— E — электромобили;
— SPORT — зачет для экипажей в которых по меньшей мере один из членов экипажа участвовал в трофеях, кубках, чемпионатах по автомобильному спорту;
—ПЕРВЫЙ СТАРТ — зачет для экипажей в которых обе участницы (пилот/штурман) участвуют в автоспортивных соревнованиях впервые.
Женщины будут соревноваться в Фото: КМАМК
«Также предусмотрен зачет в абсолютном зачете для всех участниц, кроме экипажей класса SPORT, а к автомобилям с наддувом применяется коэффициент 1,7»,— объясняют организаторы.
Го идеология — безопасность дорожного движения и хорошее настроение.
Важна составляющая соревнования, проехать по маршруту гонки по улицам Киева и выполнить дополнительные задания, неизвестные до начала гонки. Однако для зрителей обычно самым интересным выглядит слалом (или скоростное маневрирование), где участницы демонстрируют свои умения вождения на специальной площадке.
Афиша мероприятия
МОЖДЕНИЕ ВСЕ ЖЕЛАТЕЛИ
Организаторы приглашают к участию киевлянок, которые хотят попробовать собственные силы в заезде.
Нужно только заполнить онлайн форму: https://forms.gle/o92bG9XdjgEtqPV39
Следить за графиком тренировок участниц в официальной группе соревнования.
А также по обновленному списку участниц в нынешней гонке на странице мероприятия.
Большое женское ралли проводится уже более 20 рок ов.
Напомним, киевляне на «Запорожцы» получили трофей на авторе в Монте-Карло.
Оксана КОШЕВА