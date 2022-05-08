Киевлянок поздравили с Днем матери в роддомах: фото
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения города Киева
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы.
Директор Департамента здравоохранения города КиеваВалентина Гинзбург также поздравила молодых мам и пожелала мира и здоровья им, детишкам и всем украинским семьям.
«В День матери я всегда помню красивую притчу, — отметила она. — Помните, когда молодая душа готовилась прийти в наш мир и Бог ее успокаивал: «Ты не будешь одинок. Я позаботился о том, чтобы рядом с тобой всегда был Ангел. Он будет оберегать тебя, любить больше за жизнь и не оставит никогда“. Тогда будущий малыш попросил Господа назвать ему имя Ангела, чтобы не потеряться, узнать при встрече. Отче улыбнулся и ответил: „Имя у него может быть любым. Но ты будешь обращаться к маму“. Дорогие мамочки маленьких и больших детей! Поздравляю вас с нашим праздником! И пожелаю только одного — пусть наши счастливые дети видят утром, днем, вечером и ночью только мирное небо!».
Молодым мамочкам по случаю праздника подарки. Фото: Департамент здравоохранения Киева
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения Киева
Валентина Гинзбург лично поздравила новоиспеченных мам. Фото: Департамент здравоохранения города Киева alt=»Киевлян поздравили с Днем матери в роддомах: фото» />
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения Киева
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения города Киева alt=»Киевлян поздравили с Днем матери в роддомах: фото» />
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения города Киева alt=»Киевлян поздравили с Днем матери в роддомах: фото» />
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения Киева
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения города Киева alt=»Киевлян поздравили с Днем матери в роддомах: фото» />
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения города Киева alt=»Киевлян поздравили с Днем матери в роддомах: фото» />
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения Киева
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения города Киева alt=»Киевлян поздравили с Днем матери в роддомах: фото» />
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения Киева
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения города Киева alt=»Киевлян поздравили с Днем матери в роддомах: фото» />
Молодым мамочкам по случаю праздника подарили цветы. Фото: Департамент здравоохранения города Киева
Во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. В этот день принято поздравлять матерей, дарить им подарки и выражать свою любовь.
История празднования Дня матери
В США впервые праздновать День матери предложила в 1872 году активистка Джулия Уорд, но ее инициативу не поддержали. В 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии предложила чествовать матерей в честь своей преждевременно умершей матери. В 1910 году День матери впервые признали официальным праздником в штате Вирджиния, а в 1914 году, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая праздником, посвященным всем матерям. мировой войны. А в Великобритании долгое время существовало «материнское воскресенье» — четвертое воскресенье Великого поста.
Празднование Дня матери в Украине
Впервые праздник в нашей стране отметили в 1929 году во Львове. После традиция празднование распространилось по Тернопольской области и в Восточной Галиции. Вместе с тем, в советский период празднование запретили.
Официально День матери в Украине отмечают после подписания президентом соответствующего указа от 10 мая 1999 года.
Традиции празднования Дня матери< /p>
В разных странах празднование происходит по-разному. Например, в США и многих странах Европы принято прикалывать к одежде цветок гвоздики. Цветная гвоздика означает, что мама у человека жива, а белая — что она уже умерла.
В США также принято устраивать мамам праздничный завтрак. Существует традиция дарения материнского перстня — камни на нем должно быть столько, сколько у женщины детей.
В Австралии в этот день приветствуют не только матерей, но и всех женщин, имеющих отношение к воспитанию детей.
В Германии в этот день дети дарят мамам 12 роз.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»