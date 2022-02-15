Киевлянки наиболее активно представляют проекты Общественного бюджета

magictr | 15.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Киянки наиболее активно представляют проекты Общественного бюджета /></p> <p>Компьютерный класс, обустроенный благодаря ГБ. Фото из архива </p> <p>Всего 699 команд подали 1267 проектов на сумму 687548800 грн.</p> <p>Ночью 14 февраля 2022 года завершилась регистрация проектов в Общественный бюджет-202. </p> <p>В категории крупных проектов подано 230 проектов на сумму 384618039 грн, в категории малых — подано 1037 проектов на сумму 302930761 грн. Традиционно наиболее активно представляют проекты Общественного бюджета женщины. Об этом сообщил <strong>первый заместитель председателя КГГА</strong><strong> Николай Поворозник.</strong></p> <p>В этом году среди лидеров команд: женщин — 58%, мужчин — 42%. Так, 408 женщин-лидерок команд подали 695 проектов на сумму 380944256 грн. Среди мужчин — 291 лидер команд подал 572 проекта на 306 604 544 грн.</p> <p>Наибольшая активность лидеров среднего возраста. Самому младшему лидеру команды проекта 16 лет, самому старшему лидеру 79 лет. В целом в возрасте до 25 лет — 54 лидера команд, что составляет 7,7%; в возрасте 26-35 лет — 224 (32%); 36-45 лет— 240 (34,3%), 46-65 лет— 161 (25,3%), старше 65 лет— 20 (2,8%) лидеров команд ГБ-7.</p> <p>«Мы рады, что активные граждане откликнулись на призыв развивать разные сферы жизни города и увеличилось количество проектов, представленных в различных тематиках. Традиционно в лидерах остается тематика «Образование» — подано 295 проектов (23,3%); далее «ЖКХ (коммунальное хозяйство, энергоэффективность)» — 210 проектов (16,5%); „Физическая культура и спорт, молодежная сфера“— 142 проекта (11,2%); «Экология» — 141 проект (11,1%); «Культура и искусство, туризм» — 125 проектов (9,8%); «Гражданское общество, средства массовой информации» — 114 проектов (8,9%); «Транспорт» — 80 проектов (6,3%); «Социальная защита» — 60 проектов (4,7%); «Здравоохранение (капитальные расходы)» — 55 проектов (4,3%); „Связь, телекоммуникации и информатика“ — 45 проектов (3,5%)», — рассказал Николай Поворозник.</p> <p>Он отметил, что больше всего подали общегородских проектов— 344 проекта (27,2%) на сумму 213,8 ​​млн грн.</p> <p>Заметим, что тематики, категории, локализация проектов будут корректироваться во время проведения экспертизы ответственными за проведение экспертизы главными распорядителями бюджетных средств, районными и городской рабочими группами по вопросам Общественного бюджета.</Проекты Общественного бюджета успешно воплощаются, в частности в учебных заведениях города. Так, в школе на Оболони по средствам Общественного бюджета создали современную библиотеку. А в учебном заведении на Печерске обустроили современный компьютерный класс.</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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