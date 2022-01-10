Киевлянка зарезала своего мужа во время семейной ссоры
Киевлянка зарезала своего мужа во время семейной ссоры
Подозреваемой грозит до 15-ти лет лишения свободы.
В полицию от медиков поступил вызов о том, что в квартире на улице Владимира Сальского обнаружили мужчину с ножевым ранением. По указанному адресу немедленно прибыли следователи и выяснили, что во время застолья между супругами возник конфликт. Далее жена схватила кухонный нож и ударила им мужа в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался до приезда скорой медицинской помощи. 42-летнюю киевлянку задержали и изъяли из помещения орудия убийства, а именно — чем со следами крови, который направили на экспертизу.
Фигурантке инкриминируют наказание— ум Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что мать шестерых детей вонзила нож в своего мужа. Супруги помирились перед приездом «скорой» и пытались обмануть полицию.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»