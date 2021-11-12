Киевлянка во время застолья ударила ножом своего мужа
Женщину задержали по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение. Фото: из открытых источников
Между семейной парой возник конфликт, переросший в резню.
В полицию поступил вызов о том, что в подъезде многоэтажки на улице Клинической, что в Соломенском районе жительница дома ударила ножом мужчину. Для установки всех обстоятельств оперативники и врачи прибыли по указанному адресу. с ней мужчины с ножевым ранением.
За совершенное ей грозит до восьми лет лишения свободы. Оказалось, что накануне пара распивала алкоголь. Между ними внезапно возник спор в ходе которого киевлянка схватила нож и ударила своего мужа в спину. Пострадавший вышел в подъезд и потерял сознание. Через некоторое время его заметили соседи, вызвали скорую и полицию. Сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением медиков. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Правонарушительницей оказалась ранее несудимая 52-летняя киевлянка. Кроме этого, из места происшествия полицейские изъяли нож и направили на экспертизу.
Женщину задержали по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение.