Киевлянка поймала «на горячем» вора, который ворвался в ее квартиру
В Киеве мужчина ограбил квартиру в которой находились хозяева
Злоумышленник похитил из квартир кошелек с деньгами и банковскими карточками.
К правоохранителям поступил вызов от 51-летней киевлянки о том, что неизвестный ворвался в ее квартиру и похитил оттуда ценные вещи. На место инцидента срочно прибыли следователи и выяснили, что ее дочь вышла в магазин, а женщина осталась дома и не закрыла дверь. Когда владелица дома вышла в коры , то увидела неизвестного, который схватил с комода кошелек и сбежал. Получив описание злоумышленника, полицейские начали поиски. Через некоторое время оперативники заметили у подъезда мужчину, который подходил под ориентировку. Во время поверхностной проверки у него обнаружили похищенные вещи заявительницы, а также наркотические вещества: каннабис с амфетамином.
Домышником оказался ранее несудимый 37-летний житель Житомирской области. Похищенное изъяли в качестве вещественного доказательства, а запрещенные вещества направили на экспертизу. За совершенное фигуранту грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»