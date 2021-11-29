Киевлянка победила в Париже в поэтическом конкурсе
29.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
>Анна-Мария Баландина во время встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко
Традиционно по результатам конкурса в одном из самых известных издательств выходит поэтический сборник со стихами победителей, который получают все библиотеки Франции. Киевские школьницы все чаще получают призовые места на разных международных конкурсах. Так монахиня 11 класса специализированной школы №125 с углубленным изучением английского языка Виктория Выджак одержала победу на Международном нейроконкурсе International Brain Bee Competition. Представительница Украины впервые за историю участия в конкурсе завоевала золотую медаль.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»