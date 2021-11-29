Киевлянка победила в Париже в поэтическом конкурсе

magictr | 29.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Киянка победила в Париже Анна-Мария Баландина завоевала «Deuxième Prix» <p>Во всемирном поэтическом конкурсе «Poésie en liberté» 15-летняя украинская лицеистка Анна-Мария Баландина и ее произведение «Le Caricaturiste» завоевали «De .</p> <p>Эти престижные литературные «гонки» проводятся с 1998 года среди франкоязычных учебных заведений мира Министерством образования Франции и мэрией Парижа. В состав жюри входят настоящие звезды литературы и искусства Франции. Например, поэты Жан-Мари Мюллер и Маттиас Винсенот, всемирно известный исследователь символизма Пьер Брюнель, певица, победительница Евровидения Изабель Обре, актрисы Майра Шмитт, Анн-Софи Солдаини.</p> <p>Призы победителям конкурса традиционно вручает округа столицы Франции в торжественном зале заседаний возле Пантеона.</p> <p>«Для меня есть честь принести Украине и лицею имени Анны Киевской эту победу. Тем более, что раньше украинцы в этом конкурсе не побеждали»,— отметила <strong>Анна-Мария Баландина</strong> во время встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко.</p> <p><img class=

>Анна-Мария Баландина во время встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко

Традиционно по результатам конкурса в одном из самых известных издательств выходит поэтический сборник со стихами победителей, который получают все библиотеки Франции. Киевские школьницы все чаще получают призовые места на разных международных конкурсах. Так монахиня 11 класса специализированной школы №125 с углубленным изучением английского языка Виктория Выджак одержала победу на Международном нейроконкурсе International Brain Bee Competition. Представительница Украины впервые за историю участия в конкурсе завоевала золотую медаль.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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