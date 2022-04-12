Киевлянка на время войны отдала свою трехкомнатную квартиру беженцам из Краматорска
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Галина Ван. Коллаж: Даша Гришина
Редакция «Вечернего Киева» надеется, что история киевлянки Галины Ван вдохновит всех, у кого есть возможность предложить украинцам из адских военных точек временно пожить в собственном доме, сделать это. Ведь кто как не мы помогем друг другу.
КУПЛЯ СВОЕЙ КВАРТИРЫ И НЕЗВАНАЯ ВОЙНА
За год до войны большая семья киевлянки Галины: мужчина и трое детей купили трехкомнатную квартиру в Святошинском районе столицы.
Раньше семья жила на даче, однако, как появилась возможность — приобрели собственное жилье в Киеве.
В новом доме сделали ремонт и только начали обживаться, как пришла война.
«В нашем доме не было подвалов, поэтому мы спешно собрали вещи и паспорта, и поехали на Полтаву к знакомым моего мужа, в которых безопасное укрытие на случай обстрелов», — рассказывает «Вечернему Киеву» Галина Ван.
Галина Ван и ее семья. Фото: архив киевлянки
А со временем семья выехала за границу:
«Мой муж из Китая, однако уже 24 года живет в Украине. И 6 марта мы решили ради безопасности на некоторое время вместе с китайской делегацией уехать. За десять дней объездили семь стран. И всюду нам были рады. Всюду нас словно ждали. Вы даже не представляете, как сильно нас поддерживают по всему миру, который с нами и за нас!», — говорит Галина. нуждался.
СЛУЧАЙНЫЙ ПОСТ И ЖЕЛАНИЕ ОТДАТЬ СВОЮ КВАРТИРУ
Горкая ленту в фейсбуке, Галина прочитала пост, в котором беженка просила помочь ей с жильем.
«Однако, в комментариях девушку затравили. Мол, поезжай на Запад или напрашивайся в Межгорье, которому найдется место всем. Я этого непонятна. В середине мне стало больно. Как? Похоже, можно сейчас говорить и даже думать. Сейчас каждый нуждается в помощи. А если не сегодня, то завтра», со слезами на глазах говорит киевлянка. Той же минуты Галина опубликовала пост, в котором отметила, что на время войны отдаст ключи от своего дома тем, кто сейчас находится горячей точке и некуда ехать. Ни о каких деньгах не было и речи.
Ждать долго не пришлось. Галине тут же написала жительница полностью разрушенного Мариуполя. У женщины больше не было дома. Как, собственно, и жизнь в родном городе.
Галина обрадовалась, что может помочь и согласилась временно отдать квартиру. Потом они еще долго переписывались, поскольку из-за войны у них появилось так много общего…
Впрочем, судьба распорядилась иначе: женщина не смогла эвакуироваться из Мариуполя. Узнав это, Галина опубликовала сообщение, в котором подчеркнула: «Сдам бесплатно свою трехкомнатную квартиру многодетной семье с горячей точки».
«Квартира нет шалить. Мне и моей семье есть где жить. Поэтому я хочу, чтобы и у других была крыша над головой. Пожалуй, временный»,— делится Галина.
За несколько минут после публикации, жители нашлись. Это была большая семья из Краматорска. Того самого, где убили 52 взрослых и детей, которые мечтали выбраться из ада. Мечтали больше не просыпаться ночью от взрывов. И, наконец, мечтали жить.
«Семье из Краматорска удалось выехать оттуда — на момент публикации моего сообщения они уже были в Киеве. Поэтому дело оставалось замалым — отдать ключи», — продолжает киевлянка.
На следующий день брат Галины встретился с беженцами, показал дом и отдал ключи.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ СУМКИ УЖЕ СОСТАВЛЕННЫЕ
В настоящее время семья из Краматорска живет в безопасности и комфорте благодаря неравнодушию и доброму сердцу киевлянки Галины, которая ныне находится за границей и сильно скучает по Родине.
«В моей семьи уже собраны сумки. Мы искренне ждем победы и того, что однажды полетим в Украину. Ведь победа не за горами. Мы столь сильна нация, что другой развязки для нас, кроме победы, и быть не может!», — с гордостью говорит Галина.
В завершение нашего разговора, женщина призвала каждого, кто ныне дома. но может найти в себе настоящую украинскую щедрость и предложить на время войны пожить в своем доме потому, у кого российские захватчики отобрали дом…
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Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»