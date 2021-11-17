Киевлянина, который расчленил пыльцой тело матери, отправят на принудительное лечение
По выводам врачей, убийца не осознавал свои действия. Фото иллюстративное из открытых источников
Столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении 40-летнего мужчины, расчленившего родную мать.
Жуткое убийство произошло в Подольском районе в мае этого года. Как писал «Вечерний Киев», к полицейским обратилась женщина, которая волновалась из-за того, что ее 64-летняя коллега не вышла на работу, а на телефонные звонки не отвечает. Она также рассказала, что у ее подруги постоянно возникали ссоры с сыном, а накануне из их квартиры вроде бы были слышны крики.
Поднявшись в дом, полицейские увидели страшную картину — кровь и куски тела. Правоохранители сразу начали разыскивать сына хозяйки квартиры. Полицейские Киевщины по ориентировке столичных коллег задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в Белой Церкви.
Как выяснилось, мужчина во время очередной ссоры забил мать до смерти, после чего расчленил пыльцой ее тело, кусок ее тело.
Убийцу задержали на железнодорожном вокзале в Белой Церкви. Фото: Нацполиция
В Киевской городской прокуратуре рассказали, что в уголовном производстве собраны достаточные доказательства виновности мужчины в совершении умышленного убийства. Однако результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что он по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.
По выводам врачей в настоящее время психическое состояние мужчины не изменилось. Подольская окружная прокуратура направила в суд ходатайство о применении к убийце принудительных мер медицинского характера, а именно госпитализации в психиатрическую больницу с строгим наблюдением.
Между тем прокуратура Киевщины добилась пожизненного заключения для жителя , когда зверски убивал свою мать. Мужчина сначала избивал 73-летнюю женщину кулаками, затем ножом. А когда услышал, что сердце несчастной все еще бьется, отрезал ей голову, достал сердце, легкие и ребро.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»