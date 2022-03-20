Киевлянина, которого переехал танк, выписывают из больницы
21.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Раненый водитель. Коллаж: Даша Гришина
Медики говорят, что буквально собирали мужчину заново.
25 февраля вражеский танк прямо посреди Киева цинично переехал авто, за рулем которого был мужчина.
Тогда водителя, которого зовут Леонид, спасли прохожие: его достали из изуродованного авто и вызвали на место скорую.
Медикам, которые героически спасли Леонида, буквально пришлось собирать его заново. Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал рентгеновский снимок, на котором виден один из многочисленных переломов, с которыми госпитализировали мужчину.
Один из переломов Леонида
18 марта киевлянина Еще некоторое время ему нужно будет провезти дома, чтобы окончательно восстановиться.