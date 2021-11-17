Киевлянин украл женскую одежду на Борщаговском рынке
Злоумышленник сорвал замки с металлических роллетов
Мужчина пытался убежать от охранника с награбленным.
К полицейским обратился охранник столичного рынка и сообщил о том, что неизвестный мужчина пытался обокрасть один из прилавков. На место события прибыли правоохранители и выяснили, что злоумышленник сорвал замки с металлических роллетов, благодаря чему получил доступ к вещам.
Пресссекретарь Святошинского управления полиции, Татьяна Мельник отметила журналистам «Вечернего Киева» о том, что преступление произошло в 03:38 на Борщаговском рынке, расположенном на улице Зодчих, 58а. Вор хоть и заметил охранника, на достигнутом останавливаться не собирался.
«Парень быстренько, наугад сорвал женскую куртку с вешалки и бросился наутек. Однако охранник оказался более ловким, поэтому догнал нарушителя и задержал до приезда стражей порядка», -уточняет Мельник.
Злоумышленником оказался 19-летний киевлянин, который раньше не было проблем с законом. Фигурант иногда подрабатывал, но официально трудоустроенным не был. Свой поступок правоохранителям объяснил, как попытка обогатиться. Думал украсть вещи, а попозже их продать. .jpg» alt=»Киянин украл женскую одежду на Борщаговском рынке» />
Злоумышленником оказался 19-летний киевлянин
За такой легкомысленный поступок, молодому человеку инкриминируют наказание за — покушение на кражу. За содеянное он рискует провести до шести лет в тюрьме.
Хотел обогатиться и киевлянин, который украл из гипермаркета «Ашан» 120 пачек жевательных резинок. За такое преступление его лишат свободы на один год и шесть месяцев.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»