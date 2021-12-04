Киевлянин с диагнозом ДЦП во второй раз установил рекорд Украины: фото
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На фото Михаил Горбаток, его семья и специалист «Национального реестра рекордов Украины». Фотография: Даша Гришина
Мужчина создал самую большую экспозицию из 13 тысяч спичек — украинский дворик с избушкой и хлевом.
32-летний киевлянин Михаил Горбаток имеет инвалидность — ДЦП 1-й группы. С раннего детства парень научился жить с болезнью, а с годами осваивал создание изделий из спичек. И сегодня в Украине ему нет равных.
В 2015 году Михаил смастерил почти из шести тысяч спичек грузовик. С тех пор имя мужчины внесли в Национальный реестр рекордов Украины в номинации «Сила воли».
Грузовик из почти 6000 спичек. Фото: Даша Гришина
А сегодня, 3 декабря, Михаил Горбаток во второй раз стал рекордсменом страны. Четыре месяца назад мастер создал самую большую экспозицию из 13 тысяч спичек — украинский дворик с избушкой, хлевом, пасеками и колодцем.
Вдохновляли мужчину воспоминания бабушкиного дома в селе на Черниговщине, где жила его бабушка. Благодаря этим воспоминаниям, Михаилу удалось реалистично изобразить украинский двор.
Работа поражает кропотливым трудом автора: как кирпич за кирпичом он строил из сырников избушки. А стены и дверцы окон украсил узорами из цветных сер. К слову, даже ведерко из колодца из спичек.
Михаил Горбаток и его рекордная работа. Фото: Даша Гришина. «Киевлянин с диагнозом ДЦП во второй раз установил рекорд Украины: фото» />
Колодец по ближайшему ракурсу. Фото: Даша Гришина
Дверца от окон. Фото: Даша Гришина. «Киевлян с диагнозом ДЦП во второй раз установил рекорд Украины: фото» />
Тин из лозы. Фото: Даша Гришина
Для плетня вокруг двора мастер использовал лозу, которую собирал возле своего дома, что в Дарницком районе Киева. О своем горячем увлечении Михаил рассказывает из охотки. Говорит, что начал создавать фигуры из спичек, чтобы чем-то себя занять и не проводить свободные часы, сидящие перед телевизором. Так что случайно взял у руки спички, клей и за несколько часов появилась его первая работа — маленький автомобиль.
Первая работа Михаила Горбатко — маленький автомобиль. Фото: Даша Гришина «Все детство я грезил машинами. Хотелось стать водителем, как папа. Но болезнь не позволила сесть за руль и двинуться в путешествия. Следовательно, я собираю со спичек собственные машины. Это не менее интересно», — говорит Михаил Горбаток.
В коллекции мужчины около двадцати работ. И не все они об автомобилях. Отец с гордостью показывает 3D-картины, тарелки, шкатулки и листовки — все из спичек. dcp-vdruge-vstanoviv-rekord-ukrayini-foto-c386eb0.jpg» alt=»Киянин с диагнозом ДЦП во второй раз установил рекорд Украины: фото» />
Тарелка из спичек. Фото: Даша Гришина
Открытка из спичек. Фото: Даша Гришина
Все работы мастера хранятся в собственной квартире, где уже почти не хватает места для новых экспозиций. Время от времени работы Михаила можно увидеть на разных выставках. Из последних, творческий фестиваль на Певческом поле.
Параллельно с выставками, мужчина продает некоторые из своих работ в соцсетях. Например, если хотите приобрести работы от Михаила Горбатко, следите за его обновлениями на Facebook. Время от времени он выставляет на продажу изделия. Отныне, когда мастер уже дважды рекордсмен, он мечтает из спичек построить Собор Святой Ольги, рядом с которой живет. И эта работа у Михаила получится не менее безупречной, ведь мужчина действительно одарен и мастерски орудует спичками.
Фото: Даша Гришина для Вечернего Киева.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»