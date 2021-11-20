Киевлянин получил приговор за ограбление почты в женском чулке
За совершенное мужчина проведет девять лет и шесть месяцев в тюрьме. Фото: сеть Интернет
За совершенное мужчина проведет девять лет и шесть месяцев в тюрьме.
Этот инцидент произошел 10 августа этого года примерно в 16.30 в почтовом отделении «Justin», расположенном на улице Драйзера, 8, в Деснянском районе столицы. Киевлянин зашел в отделение почты в женском чулке и медицинской маске. Угрожая ножом, он приказал оператору заведения лечь на пол.
Между тем забрал из кассы 22000 грн, но на этом он не остановился, прихватив с собой еще мобильный телефон «Хиаоми Redmi Nоте 8 Рро» и 23678 грн, принадлежащие «Electrum Payment System». После чего скрылся с места преступления. Впоследствии правоохранители задержали 35-летнего фигуранта в Киевской области.
Журналистам «Вечернего Киева»удалось узнать, что в зале суда подсудимый своей вины не признал. Мол, в то время, когда было совершено это преступление, он находился у себя дома. А чуть позже и вообще поехал в село Глубокое Бориспольского района, где, собственно, и был задержан правоохранителями.
ДЕТАЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
По словам потерпевшей, несмотря на то, что мужчина ворвался в почтовое отделение в маске, она узнала его, ведь до этого обвиняемый несколько раз заходил в почтовое отделение. Сотрудница «Justin», запомнила лицо мужчины и его одежду. Кроме того, на камерах видеонаблюдения было четко зафиксировано, как фигурант заходит в почтовое отделение в течение недели без маски, а затем в женском чулке и медицинской маске. Также, у задержанного изъяли вещественные доказательства: нож, который он держал в правой руке во время ограбления и пакет с чужим имуществом. Известно и то, что задержанный безработный и уже не впервые предстает перед законом, преимущественно за имущественные преступления. Кроме краж, киевлянин отбывал наказание за изготовление и сбыт наркотиков. :justify;»>Деснянский районный суд решил, что справедливым наказанием для мужчины будет лишение свободы на девять лет и шесть месяцев, присоединив неотбытое наказание за изготовление и сбыт наркотиков, с конфискацией имущества.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»