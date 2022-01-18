Киевлянин поймал домушника и удерживал до приезда полиции
Киевлянин поймал домушника и удерживал до приезда полиции. Фото: прессслужба Полиции Киева
Злоумышленник попал в помещение, разбив окно.
В полицию поступил вызов от киевлянина о том, что он поймал вора во дворе частного дома, расположенного на улице Брусиловской в Святошинском районе. По указанному адресу немедленно прибыли следователи.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что домушник разбил стекло в окне, после чего попав внутрь, похитил золотые украшения и 200 . Свидетелем кражи стал сосед потерпевших, услышавший подозрительный шум в доме, и поймавший незваного «гостья».
Правоохранители изъяли вещественные доказательства, а правонарушителя задержали. Им оказался 46-летний мужчина родом из Житомира, который ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. Фигуранту инкриминируют наказание по статье — покушение на кражу в жилье. Ему грозит до шести лет тюремного заключения.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»