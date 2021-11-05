Киевлянин из-за женщины ударил соседа ножом
Нарушителя задержали по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение. Фото: Борис Корпусенко
На Оболони между двумя мужчинами возникла стычка, которая переросла в поножовщину.
В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что на улице Кирилловской во время драки ранили ее знакомого. На место происшествия прибыли следователи и врачи.
Правоохранители выяснили, что в подъезде многоэтажки между мужчинами возник конфликт из-за образа женщины на одного из них. В результате чего нарушитель вытащил из кармана нож и ударил соседа в живот. 32-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающими ранениями живота. В настоящее время он находится под пристальным наблюдением медиков.
Нарушителя задержали по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение.
За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Похожий инцидент произошел на Лесном. Хозяин ударил гостя ножом в грудь, когда тот пытался выйти из дома.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»