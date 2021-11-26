Киевлянин чуть не погиб в собственной квартире
26.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
На место происшествия работали 15 спасателей. Фото иллюстративное
Хозяин квартиры во время пожара отравился угарным газом.
Пожар произошел вечером в четверг, 25 ноября, в двухкомнатной квартире на Оболони. Горел дом на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Малиновского, 25. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили 51-летнего владельца квартиры с признаками отравления угарным газом.
Медики «скорой» госпитализировали мужчину в больницу. Причину пожара устанавливают следователи. На место происшествия выезжали четыре пожарных машины и 15 спасателей.
Похожий случай недавно произошел на Воскресенье. Там владелица квартиры также чуть не задохнулась дымом.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»