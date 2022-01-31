Киевляне увидят легендарную трагедию Шекспира на языке балета
Фото с сайта Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества
Третьего февраля в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества состоится показ балетной что вскоре отметит 20-летие на сцене.
Среди произведений Шекспира, привлекавших внимание деятелей балетной сцены, первенство безусловно принадлежит «Ромео и Джульетте». Популярность веронские любовники приобрели в балете благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева. Постановку на его музыку в 1940 году осуществил Леонид Лавровский в 1940 году на сцене Ленинградского театра оперы и балета. Этот спектакль стал точкой отсчета для более поздних интерпретаций, а эталонный танец Галины Улановой превратил образ Джульетты в символ надежды и любви.
В мае 2002 года, в конце 20-го юбилейного сезона Киевского театра оперы и балета для детей и юношества балетмейстер Валерий Ковтун представил свое видение балета Прокофьева. Балетмейстер решает свою версию «самой печальной в мире повести» средствами классического танца, насыщенного выразительной рельефной пластикой и пантомимой. Это в дальнейшем представлении особого динамического темпоритма и чрезвычайной эмоциональной выразительности, заложенной в музыке Прокофьева.
Стремительно развивается сценическое действие — атмосфера бурлящих на площади веселья оттеняет надвигающуюся неуклонно драму, начинаясь с бессодержательной вражды, которая контрастирует с праздничным кипением жизни. Лишь в любовных дуэтах, исполненных проницательного лиризма, и в сцене гибели героев динамика действия как бы замедляется. Средствами чисто хореографической выразительности балетмейстер утверждает — настоящая любовь непреодолима в борьбе с ненавистью, она сильнее смерти.
За эти годы спектакль завоевал многих поклонников не только в Киеве. Театр представлял «Ромео и Джульетту» на гастролях в Германии, Испании, Португалии и на родине Шекспира — в Великобритании. Балет рекомендован для просмотра зрителям среднего и старшего. Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Когда: 3 февраля о 19:00
Где: Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества (ул. Межигорская, 2)
Стоимость билетов: 100-350 грн.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»