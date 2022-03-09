Киевляне в сложных обстоятельствах получают помощь: контакты центров социального обслуживания
Киевляне из социально незащищенных слоев населения получают продуктовые наборы. Фото: страница Марины Хонды
В столице территориальные центры социального обслуживания граждан продолжают работать в условиях военного времени.
Совместными усилиями работников терцентров, социальными работниками волонтеров, уже более 4500 киевлян из социально незащищенных слоев населения и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, получили продуктовые наборы, сообщила замглавы КГГА Еще более 2000 человек получили горячее питание.
Социальные работники также продолжают предоставлять и услуги ухода на дому для одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, паллиативных больных. Эти услуги включают в себя приготовление пищи, закупку продуктов, кормление, уборку и т.д. Такие услуги сейчас получают более 3000 человек. -socialnogo-obslugovuvannja-24695d9.jpg» alt=»Киевляне в сложных обстоятельствах получают помощь: контакты центров социального обслуживания» />
Киевляне из социально незащищенных слоев населения получают продуктовые наборы. Фото: страница Марины Хонды
Киевляне из социально незащищенных слоев населения получают продуктовые наборы. Фото: страница Марины Хонды
Киевляне из социально незащищенных слоев населения получают продуктовые наборы. Фото: страница Марины Хонды
Киевляне из социально незащищенных слоев населения получают продуктовые наборы. Фото: страница Марины Хонды
Если вы оказались в сложных жизненных обстоятельствах— обращайтесь к территориальным центрам своего района лично, или по телефонам:
- Киевский городской территориальный центр социального обслуживание: 450-91-66, ул. Котельникова. 32/11
- Терцентр Голосеевского района: 235-00-40, ул. Л. Толстого, 25/2
- Терцентр Дарницкого района: 562-47-30, ул. Вербицкого, 9-е
- Терцентр Деснянского района: 533-72-51, ул. Будищанская, 4
- Терцентр Днепровского района: 512-00-35, ул. Курнатовского, 7а
- Терцентр Оболонского района: 414-09-41, ул. Озерная, 18-а
- Терцентр Печерского района: 285-23-59, ул. Бойчука (Киквидзе), 11а
- Терцентр Подольского района: 425-05-12, ул. Братская, 15/9
- Терцентр Святошинского района: 405-92-75, ул. Жмеринская, 22а
- Терцентр Соломенского района: 497-73-27, бул. Гавела, 83а
- Терцентр Шевченковского района: 467-00-14, ул. Стальского, 11а
Также можно обращаться на горячую линию КГГА «15-51». Кроме того, в Киеве работает Гуманитарный штаб, который также принимает заявки на помощь. Оставить заявку можно по ссылке.
Гуманитарный фронт Киева: в городе развернули сеть центров для помощи жителям во время войны.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»