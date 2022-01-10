Киевляне сказали четкое: «Нет!» Путину и его имперской политике
Акция протеста в Киеве. Фото: Danylo Antoniuk
В преддверии важных международных переговоров, которые состоятся сегодня, 10 января, в столице прошла масштабная акция протеста.
Сегодня, 10 января, в Женеве пройдут переговоры в формате Межведомственной.
В повестке дня определено обсуждение переданных США от России 15 декабря двух российских проектов документов — договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов Организации Североатлантического договора.
Киевляне протестуют против политики Путина. Фото: Danylo Antoniuk
Накануне этих важных переговоров вчера, 9 января, украинцы в целом мире вышли на акции протеста «Скажи Путину — нет!», чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать «нет» Путину и его имперской политике.
акции— донести до Запада, что компромиссы с Путиным недопустимы.
В столице акция началась в 11:30 на Михайловской площади. В ней приняли участие несколько сотен человек. Они пришли с украинскими флагами и лозунгами против агрессии России.
Акция в Киеве собрала много людей. Фото: Danylo Antoniuk
Кроме этого, участники мероприятия принесли флаги Казахстана и Беларуси, а также развернули баннер с надписью «Скажи Путину — нет!» и большой украинский флаг.
Таким образом активисты напомнили, что позиция нашего государства во время переговоров, которые состоятся сегодня, 10 января, должна быть четкой — никаких компромиссов с Кремлем.
Переместившись в здание МИД участники акции развернули баннер с главным месседжем и спели гимн Украины.
Никаких компромиссов с Путиным. Фото: Danylo Antoniuk
Такие же акции прошли в ряде других городов Украины. А также — за границей, в частности в Италии, Испании, Германии, Португалии, Великобритании, США.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»