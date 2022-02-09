Киевляне сдали на переработку 8500 елок: что с ними будут делать
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Переработка елок в щепки. Фото Алексея Самсонова
Жители столицы сдали на треть больше деревьев, чем в прошлом. Тем самым в городе расширяют перечень отходов, которые идут не на полигоны, а на переработку.
В этом году в Киеве почти вдвое увеличили количество пунктов приема на утилизацию елок. В целом киевляне принесли на переработку 8500 праздничных деревьев, и это почти на треть больше, чем в прошлом сезоне.
Александр Возный, Петр Пантелеев и Алексей Король рассказали о пользе от уборки новогодних елок
Тем самым в столице расширяется перечень видов отходов, которые будут перерабатываться. Речь о пластике, стекле, бумаге, батарейках, медпрепаратах, мелкой электронике и т.д. Всего насчитывается семь видов таких отходов, которые идут на переработку. Об этом сообщил заместитель председателя КГГАПетр Пантелеев во время визита на один из пунктов утилизации елок.
«Сегодня мы говорим об утилизации древесины, в частности новогодних елок , для сбора которых организовали 33 пункта приемки на территории города — это и дворы, и парки, куда людям удобно принести деревца», — сказал Петр Пантелеев, демонстрируя, как на базе КП УЗН Дарницкого района делают заготовку.
Собранные с разных локаций деревья вывозят на базы районных зеленстроев, где превращают в необходимый материал для ухода за растениями в парках.
По словам генерального директора КП «Киевзеленстрой» , в этом году в городе расширили сеть пунктов по сбору новогодних растений, добавили пункты в парках. В частности, разместили 18 пунктов в шаговой доступности для большинства киевлян, и это позволило увеличить количество собранных елок. Ведь раньше многие люди не имели возможности или не хотели привозить «зеленых красавиц» в районные пункты по переработке древесины.
«В этом году мы утилизировали более 8500 новогодних деревьев. В прошлом году — 6500. Для чего это делается практически: продукт переработки — трески, используется для мульчирования лунок хвойных деревьев, чтобы почва не перемерзала зимой, не перегревалась и удерживала влажную летом», — объясняет Король.Научно доказано: мульча из хвойных пород деревьев меньше подвергается воздействию бактерий. И это позволяет экологически поддерживать в здоровом состоянии корневую систему деревьев.
В день, в частности, на базе Дарницкого зеленстроя измельчают и собирают до трех автоприцепов мульчи. Ее хранят в сухом месте, чтобы не перепревала и подсыхала. С 31 января в Киеве прекратили прием новогодних елок на переработку, но киевляне еще приносят их в пункты утилизации. Также собранные из мусорных свалок деревья продолжают доставлять Управляющие компании. Зеленстроевцы привыкли, что этот процесс растянется до конца марта…
Как объяснил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГААлександр Возный, сдавать на переработку елки — правильная привычка для горожан, что приносит пользу и зеленым насаждениям. Она становится с года популярнее.
«Добавить пункты сбора в парках — было предложение киевлян, обратившихся на мою страницу в Фейсбук. Мы предложили — и Киевзеленстрой за день установил новые пункты сбора», — объяснил Александр Возный.
Он также рассказал о начале массового высадки живых изгородей в зеленых зонах.
«Это была моя инициатива и в нынешнем году хочу максимально популяризировать и масштабировать живые изгороди в городе. Ведь кроме эстетики кусты в живых изгородях поглощают более 20% выбросов вредных веществ от транспорта, пыль», — сказал в комментарии «Вечернему Киеву» Возный. они держат форму, выполняют двойную функцию — ограждения и очистителя.
«Хотим убрать из города эти железные заборы, которые постоянно красят, но это не улучшает их неэстетический вид.
А живые изгороди могут быть разного типа, сформированные из разных пород кустов. И небольшие растения, и средней высоты, или двухметровые — все они выполняют функцию сбора загрязняющих веществ вдоль дорог», — подчеркнул Возный.
На территории Киева также хотят создать новые заповедные зоны, чтобы спасти уникальные леса от уничтожения.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»