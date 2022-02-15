Киевляне предложили для реализации в 2023 году 1267 проектов
Школа Общественного бюджета. Фото из архива Завершилась подача проектов Общественного бюджета на 2023 год. Для реализации инициатив общины власти города предусмотрели рекордные 220 миллионов гривен.
В целом подано 1267 проектов на сумму 687505341 гривну. Из 230 крупных проектов на сумму 384574580 гривен и 1037 проектов на сумму 302930761 гривну.
Стоимость малых проектов — от 100 до 999 тыс. грн, больших — от 1 до 3 млн грн. На реализацию малых проектов направят 132 млн грн (60%) выделенных средств, на большие— 88 млн грн (40%). Процент обязательного резерва в смете проектов — 10%.
Рейтинг, по которому определяются проекты-победители, вводится для каждой из категорий. То есть в зависимости от сметы проекта будет определяться и количество голосов для победы: чем дороже проект, тем больше нужно будет набрать голосов. Один человек мог подать 5 проектов.