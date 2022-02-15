Киевляне предложили для реализации в 2023 году 1267 проектов

magictr | 15.02.2022 | Политика | Комментариев нет

Киевляне предложили  проектов

Школа Общественного бюджета. Фото из архива Завершилась подача проектов Общественного бюджета на 2023 год. Для реализации инициатив общины власти города предусмотрели рекордные 220 миллионов гривен.

В целом подано 1267 проектов на сумму 687505341 гривну. Из 230 крупных проектов на сумму 384574580 гривен и 1037 проектов на сумму 302930761 гривну.

Стоимость малых проектов — от 100 до 999 тыс. грн, больших — от 1 до 3 млн грн. На реализацию малых проектов направят 132 млн грн (60%) выделенных средств, на большие— 88 млн грн (40%). Процент обязательного резерва в смете проектов — 10%.

Рейтинг, по которому определяются проекты-победители, вводится для каждой из категорий. То есть в зависимости от сметы проекта будет определяться и количество голосов для победы: чем дороже проект, тем больше нужно будет набрать голосов. Один человек мог подать 5 проектов.

Киевляне предложили для реализации у&nb&nbsp ></p> <p> Согласно <u>Параметров ГБ</u> на 2023 год с 16.02.2022 до 07.03.2022 (23:59) будет проходить предварительный сбор голосов поддержки за представленные проекты. Количество голосов поддержки, которое должно набрать проект,— 75 голосов.</p> <p>Всю информацию по ГБ-7 можно найти на сайте: <u>https://gb.kyivcity.gov.ua/</u> .</p> <p>Голосование за проекты ГБ-7 пройдет с<strong>12 мая</strong> (с 09:00) до 5 июня 2022 года.</p> <p><strong>В этом году можно будет проголосовать за 10 проектов< /strong>. Каждый горожанин сможет поддержать один лучший, по его мнению, проект в каждой из 10 тем: «Образование», «ЖКХ (коммунальное хозяйство, энергоэффективность)» «Здравоохранение (капитальные расходы)», «Транспорт», «Социальная защита» , «Связь, телекоммуникации и информатика», «Культура и искусство, туризм», «Экология», «Физическая культура и спорт, молодежная сфера», «Гражданское общество, средства массовой информации».</p> <p>Седьмой год подряд город внедряет Общественный бюджет как инструмент развития взаимодействия власти с общественностью для развития местного самоуправления, демократических процессов принятия решений, гражданской активности и партнерского взаимодействия.</p> <p>Проекты Общественного бюджета успешно воплощаются, в частности в учебных заведениях города. Так, в школе на Оболони по средствам Общественного бюджета создали современную библиотеку. А в учебном заведении на Печерске обустроили современный компьютерный класс.</p> <p> В целом за это время на реализацию инициатив общины город выделил рекордные для украинских городов 1 млрд 100 млн грн. Активные горожане подали более 7,8 тыс. проектов на сумму почти 5 млрд грн. </p> <p>Такая заинтересованность свидетельствует о востребованности этого инструмента прямой демократии обществом города. За все время за проекты Общественного бюджета киевляне отдали более 3,1 млн голосов.</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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